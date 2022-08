Les magasins climatisés devront fermer leurs portes, une annonce bien reçue à Soorts-Hossegor

Les rues commerçantes grouillent de monde l'été à Soorts-Hoossegor. Une très large majorité des commerces sont climatisés, devant chaque porte ouverte on prend une bouffée d'air frais alors que le soleil tape fort. "C'est absurde, lance Isabelle, une vacancière. Je ne comprends pas que l'on puisse laisser les portes ouvertes avec cette période de hausse du coût de l'énergie."

Cette pratique va bientôt prendre fin. Le gouvernement annoncé le 24 juillet dernier la publication prochaine d'un décret pour interdire cette pratique. En cas de non respect de la mesure, une amende 750 euros sera infligée. C'est une situation qui inquiète une partie des commerçants.

Engager des travaux

Quelques mètres plus loin, Jean-Michel et Armelle n'ont pas du tout le même avis au sujet de la climatisation des magasins. "Cela ne change pas grand chose à la consommation d'énergie globale, je ne vois aucun problème à ce que les portes restent ouvertes", confie ce sexagénaire. "Fermer les magasins climatisés ça a du sens, cela ne sert à rien de rafraîchir l'air extérieur", répond Armelle. "C'est excessif et inutile vu les enjeux de la planète actuellement", tranche Jean-Michel.

Portes grandes ouvertes et climatisation à fond, c'est le cas de la majorité des magasins dans les rues commerçantes de Soorts-Hossegor. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Parmi ces commerces, il y a le magasin de vêtements d'Estelle. Une sorte de long couloir, où les deux portes d'entrée sont en réalité des baies vitrées "très difficile à ouvrir". Une situation qui pousserait cette commerçante à engager des travaux pour avoir des portes battantes ou coulissantes. "Les clients apprécient le frais, ils nous le disent et surtout personne ne veut essayer de vêtements quand il fait trop chaud", justifie-t-elle.

Arrêter de climatiser

D'autres magasins feront le choix de couper la climatisation. Comme chez Camille, dans ce magasins de souvenirs, la terrasse forme une partie de la surface de vente et il n'y a pas de séparation entre l'extérieur. "Tant pis, on s'adaptera et surtout on va fixer un énorme ventilateur au plafond", précise cette dernière.

C'est aussi le cas dans le magasin où travaille Inès. Cette vendeuse confie que son patron ne veut "absolument pas fermer les portes". En effet, il redoute une baisse de clientèle et donc de son chiffre d'affaires. "On va arrêter la climatisation, de toute manière ça ne fonctionne même pas avec les portes grandes ouvertes il fait très chaud à l'intérieur aussi", s'indigne Inès.