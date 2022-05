Les maires de la côte picarde veulent "replanter des haies" pour lutter contre les inondations

Comment protéger le littoral picard des ravages du réchauffement climatique ? C'est l'objet d'une réunion ce mardi, entre les maires de la communauté de communes Ponthieu-Marquenterre. Son vice-président en charge de l'érosion et des inondations, Eric Kraemer, était l'invité de France Bleu Picardie ce mardi matin. Il propose notamment de replanter des haies dans les zones inondables de la côte picarde, où la construction est déjà interdite à cause des risques d'inondation.

Coulée de boue, érosion des falaises

Alors que les communes d'Ault et Saint-Quentin-en-Tourmont viennent d'être classées prioritaires face à l'érosion par le gouvernement, les élus veulent travailler à la prévention plus large des effets du réchauffement climatique sur la Côte Picarde. "Nous constatons le recul du trait de côte sur notre territoire mais aussi les menaces sur le système d'endiguement sur tout le littoral", rappelle Eric Kraemer, en 1982, la digue de la baie d'Authie avait rompu sur 70 mètres.

Des mesures sont déjà mise en place, rappelle l'élu, notamment l'interdiction de construire sur des terres inondables : "sur Fort-Mahon nous n'avons quasiment plus de terrains constructibles". Mais les maires veulent travailler sur des problématiques qui touchent des territoires plus éloignés de la mer comme les coulées de boue. "C'est un phénomène de plus en plus fréquent, rappelle Eric Kraemer. Comme on a pu le voir en 2020 dans 16 communes du Ponthieu".

Parmi les pistes, l'élu propose notamment de replanter des haies, pour absorber l'eau et stopper les coulées de boue. Il espère que la communauté de commune Ponthieu-Marquenterre pourra récupérer cette compétence d'ici la fin de l'année pour pouvoir travailler à la sécurisation des territoires et des populations.