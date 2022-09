Climat : de nouvelles manifestations à l'initiative de la jeunesse partout en France

Marches, rassemblements, blocages : plusieurs centaines de jeunes se sont rassemblés ce vendredi à la mi-journée, devant les mairies, partout en France à l'appel du mouvement Fridays for Future, lancé par Greta Thunberg en 2018. À Lille, une centaine de jeunes gens se sont réunis devant l'hôtel de ville selon l'AFP. Armés de pancartes "Quand c'est fondu, c'est foutu", "la nature n'est pas qu'un fond d'écran" et "Act now or swim later", ils ont fait part de leur "éco-anxiété" aux journalistes présents. "On n'est pas là pour sécher les cours - d'ailleurs on n'a pas cours ce matin - mais pour faire revivre la cause, c'est un peu mort après le Covid", a déploré une étudiante rencontrée par l'AFP. Se mobiliser permet de "réduire notre peur de l'avenir", a témoigné une autre.

"500 établissements" scolaires touchés

Selon Pablo Flye, l'un des porte-paroles nationaux du mouvement, "800 personnes ont signalé faire grève" sur le site de Fridays for Future, dans "500 établissements" scolaires. "En 2019, le mouvement en France avait été submergé par la vague de mobilisation et nous n'étions pas assez structurés", a-t-il expliqué sur franceinfo. "Après l'essoufflement causé par le Covid, l'été catastrophique que nous avons vécu nous a remobilisés et nous sommes prêts à continuer jusqu'à obtenir des victoires pour le climat, c'est à dire le respect des accords de Paris".

"C'est nous qui allons être les plus touchés", a ajouté le militant, "nous sommes déjà touchés et, ce qu'on vit là, c'était sans doute – pour nous – l'été le moins pire du reste de nos vies".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des marches ont eu lieu dans plusieurs villes, dont Paris, Rennes, Strasbourg, Grenoble, Marseille, Montpellier ou encore Dijon où une cinquantaine de personnes ont défilé. Aux côtés des jeunes gens appelés à la "grève scolaire", Jacques, 70 ans : "Changer les comportements individuels c'est essentiel mais ce n'est plus la priorité", a-t-il expliqué à France Bleu Bourgogne. "C'est aux politiques et aux grands groupes industriels d'agir maintenant. Après l'été qu'on a passé, on n'est plus en alerte rouge, mais en alerte noire !" Les organisateurs attendaient également un regain de mobilisation en Gironde, département victime d'incendies monstre durant l'été.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

À Lyon vendredi matin, des militants de "Youth for Climate France" ont marqué ce nouveau rendez-vous international en bloquant pendant une heure l'entrée d'un site de TotalEnergies, dénonçant un méga-projet pétrolier en Ouganda récemment épinglé par le Parlement européen.

Les militants "ne tiennent plus leur pancarte assis devant les lieux du pouvoir politique, comme le faisait Greta Thunberg, mais en bloquant les lieux de pouvoir du capitalisme : les multinationales spécialisées dans les énergies fossiles", a justifié dans un communiqué l'organisation, une des deux à se présenter comme la branche française du mouvement initié par la militante écologiste suédoise. "Youth for Climate" revendique aussi l'organisation de rassemblements prévus dimanche dans une vingtaine de villes, dont un défilé à Paris, pour "exiger l'interdiction des publicités dans l'espace public francilien".