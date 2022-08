Les marais du sud Vendée ont subi lourdement la sécheresse

Conséquence de la sécheresse, dans le sud Vendée le niveau d'eau dans les canaux est très bas. Certains sont même à sec. A l'Ile d'Elle la rivière Vendée se jette dans la Sèvre Niortaise et croise sans se mélanger le canal de Vix. "Il nous reste 80cm d'eau actuellement, au lieu de 1,80m normalement" raconte Jean-Guy Bulteau ancien agriculteur devenu guide sur les canaux . "La rivière Vendée qui prend sa source dans les Deux-Sèvres fait 82km de long et gère les niveaux d'eau du marais l'été. Les trois barrages (barrage de Mervent, barrage d'Albert et barrage de Pierre Brune) qui s'y trouvent sont entre 40 et 45% de leur capacité totale, donc actuellement ils ne servent plus à maintenir le niveau d'étiage dans le marais mais à l'eau potable".

"Ces canaux datent de 1657 quand les marais desséchés ont été aménagés- raconte Jean-Guy Bulteau- et servent encore aujourd'hui à évacuer l'excédent d'eau l'hiver pour transformer ces marais en terres cultivées".

Les habitués n'ont jamais vu pareille situation aussi précoce et la cause majeure est le manque de pluie (470mm tombés depuis 1 an au lieu de 900mm une année ordinaire) conjugué à la canicule. Du coup la jussie (plante aquatique) prolifère. Cette plante peut aller jusqu'à 30 cm d'épaisseur et nuit aux poissons.

Au bout de la rivière Vendée à l'Ile d'Elle la jussie -plante aquatique- prolifère © Radio France - Yves-René Tapon

Reportage à l'Ile d'Elle où la Vendée se jette dans la Sèvre Niortaise Copier

La rivière Vendée se jette ici dans la Sèvre Niortaise © Radio France - Yves-René Tapon