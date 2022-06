Risque incendie : les marins-pompiers de Marseille s'exercent grandeur nature

Les marins-pompiers de Marseille s'entrainent ce jeudi. Sur les hauteurs de de la ville, dans le massif de l'Étoile, l'exercice mobilise 150 hommes et une quarantaine de véhicules d'intervention. Le but est de coordonner les équipes en vue d'un été à haut risque pour les feux de forêt.

"On en est à 190 hectares de brûlés en une heure" lance le major Olivier. Il fait partie de l'équipage du simulateur d'hélicoptère bombardier d'eau. Sur son écran, on reconnait le massif de l'Étoile sur les hauteurs de Marseille, en proie aux flammes. Olivier est l'un des 150 marins-pompiers mobilisés ce jeudi pour cet exercice grandeur nature, alors que justement, le vent souffle et d'autres incendies se déclarent en temps réel dans le département. Pour cet exercice, une quarantaine de véhicules d'interventions arpentent le terrain. Pour que la simulation soit complète, deux Canadair de l'aviation civile survolent la zone et des patrouilles de la police municipale aident à la circulation.

"L'enjeu c'est de mécaniser le travail de toutes ces forces ensemble, pour se préparer à faire face à de tels événements cet été" - Amiral Patrick Augier

L'amiral Patrick Augier supervise toutes les opérations : "c'est un exercice majeur, pour mobiliser l'ensemble de nos forces, _comme si on avait un sinistre de grande ampleur sur les hauteurs de Marseille_. L'enjeu c'est de mécaniser le travail de toutes ces forces ensemble, pour se préparer à faire face à de tels événements cet été" explique-t-il. En effet, les risques d'incendies sont grands cette année. En ce début juin, les conditions de sécheresse sont celles d'un mois de juillet : "C'est une sécheresse qui nous rappelle l'année 2003. C'était une année qui avait été terrible dans le sud de la France" détaille Patrick Augier.

"C'est une sécheresse qui nous rappelle l'année 2003. C'était une année qui avait été terrible dans le sud de la France" - Amiral Patrick Augier

A cela s'ajoute le vent. La simulation du feu se fait avec les données météorologiques en temps réel. Le mistral et les rafales à 80 km/h inquiètent Éric, le pilote du simulateur de vol : "C'est un scénario catastrophe. T_ant qu'il y a du vent, on ne gère pas le feu_, on anticipe les moyens à apporter et on protège les points sensibles. On se tient prêts pour dans une heure ou deux quand il y aura moins de vent" déplore-t-il. Le vent augmente la vitesse de propagation des flammes. Par exemple, l'année passée, dans le Var, le feu de Gonfaron avançait à 2000 mètres par heure, impossible à suivre pour les pompiers.

Un Canadair de l'aviation civile © Radio France - Célestin Navarro