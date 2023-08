L'Alsace, nouvelle terre d'élection des marmottes

Il y a des marmottes dans certains secteurs dans nos montagnes des Vosges ! Plus besoin d'aller dans les Alpes. Une colonie de ces rongeurs a en effet investi le Piémont des Vosges. Un secteur situé dans le Bas-Rhin entre la vallée de la Bruche et celle de la Giessen c'est à dire au nord de Villé. Une vingtaine de marmottes venues des Alpes ont en fait été introduites il y a environ 20 ans par des chasseurs, en plusieurs tentatives. Les animaux ont ensuite visiblement prospéré.

Une marmotte dans le Bas-Rhin - GEPMA – Aurélie Bisch

"Il y a une vingtaine d'années, il y a eu une première introduction, de quelques individus qui venaient du Liechtenstein, puis une quinzaine d'autres ont été relâchés, ils venaient de la Vanoise. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'elles ont survécu et que l'on en côtoyait de plus en plus, pas que sur le site de lâcher. Sur des petites prairies, souvent autour des maisons forestières, souvent aussi sur des prairies cynégétiques, en plein milieu de la forêt. Et voilà, donc la population s'est bien essaimée et maintenant les marmottes sont là, et ce sont un peu des mascottes du secteur" explique Christian Braun, naturaliste, membre du groupe d'étude et de protection des mammifères d'Alsace.

Des marmottes habitent par exemple la prairie située derrière la maison forestière d'Ochsenlaeger, à 600 mètres d'altitude environ, devant le Heidenkopf à Bischoffsheim. "La première fois que j'ai vu ça, j'étais surpris. J'avais du mal à le croire. C'est un plaisir, le matin vous entendez les marmottes, le soir aussi, franchement, c'est le paradis" souligne Bernard Grebert, agent ONF basé à la maison forestière. Le terrain qu'il a en partie fauché, pour permettre aux marmottes de se rassurer, est truffé de trous et de galeries.

Risque de consanguinité

"Elles aiment la quiétude, l'herbe est haute en début de saison, donc je passe la débroussailleuse pour qu'elle voient le danger et là elles se sentent à l'aise" poursuit le forestier.

Les marmottes ont investi cette prairie située derrière la maison forestière © Radio France - Antoine Balandra

Et ces marmottes sont désormais partout dans ce coin du Bas-Rhin. Sur les hauteurs bien sûr. Mais pas seulement explique Christian Braun. "On trouve des individus en dispersion jusqu'en plaine d'Alsace. Ce sont sans doute des jeunes qui cherchent un territoire ailleurs et qui ne savent pas que dans la direction où ils vont, il n'y a pas de montagnes" dit-il.

Bernard Grebert, agent ONF devant les entrées des galeries creusées par les marmottes © Radio France - Antoine Balandra

Reste à savoir si les marmottes ont vraiment une chance de survivre car le risque de consanguinité est important. "Il n'y a même pas une vingtaine d'individus à l'origine de cette petite population. Donc on verra. Peut être qu'un jour il y aura des maladies, on ne sait pas. Le nombre d'individus souche n'est pas très élevé. Donc c'est sympathique, on verra" explique Christian Braun. En attendant le sifflement des marmottes résonne désormais aussi dans les Vosges.