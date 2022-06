Les méduses sont de retour dans la rade de Marseille et dans le Var

Ce n'est jamais très agréable, ça brûle parfois, mais ça fait (aussi) partie des aventures de l'été. Les premières méduses de la saison ont été aperçues dans les vagues des plages de Toulon, des Embiez et de Hyères, mais aussi à Marseille sur les plages de la Corniche, à l'anse de la Fausse monnaie, à Malmousque, au Frioul et dans les eaux de la plage des Catalans.

Sur l'une des plages les plus fréquentées de Marseille, les nageurs sauveteurs des Catalans prennent déjà en charge une quinzaine de baigneurs chaque jour, piqués par des méduses.

Joaquim, 7 ans, en a croisé une tout près du Cercle des nageurs de Marseille : "Des fois elle est transparente, mais là, elle était violette". C'était très probablement "la traditionnelle, rosée avec ses longs filaments, la pélagia Noctiluca, celle qui brûle, bien urticante, mais pas dangereuse", explique Nardo Vincente, professeur émérite de biologie marine à l'Université Aix-Marseille. C'est selon lui la plus commune dans la région en ce moment.

Un site internet permet de suivre la présence des méduses en direct.

Le site internet ACRI-ST recense la présence de méduses sur toutes les côtes françaises. - Capture d'écran

Lorsque Johanna voit le drapeau jaune (baignade autorisée mais avec un danger) se hisser, et qu'elle entend les messages d'alerte au haut-parleur, elle préfère rester sur sa serviette : "On essaye de ne pas trop nager, si on voit qu'il y en a quand on est dans l'eau, on se rapproche un peu plus du bord". Si jamais cette mère de famille se fait piquer, elle a la solution : "Il n'y a pas meilleur remède : on pisse dessus et en rentrant, on lave tout, on met un peu de crème et puis voilà". Un remède traditionnel qui fait sourire Paul, nageur sauveteur au poste des Catalans : "C'est une légende urbaine". Selon lui, il faut "prendre tout simplement du sable chaud, racler avec une carte, et après bien rincer à l'eau de mer, pas de l'eau douce".

Selon la Croix-Rouge, "il ne faut surtout pas se gratter, mais rincer la plaie à l'eau de mer sans frotter, la recouvrir de sable, puis laisser sécher. Retirez ensuite le sable à l'aide d'un carton rigide pour enlever les cellules urticantes encore présentes sur la peau. Rincez à nouveau avant d'appliquer un antiseptique". La Croix-Rouge ajoute : "Ne touchez jamais les méduses échouées sur la plage. Même mortes, elles conservent leur pouvoir urticant."