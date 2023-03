Les Messins se mettent au tri des déchets dans la rue, comme à la maison

Ces nouvelles poubelles ont deux bacs pour les emballages, et un pour les déchets non recyclables.

Si vous habitez Metz, vous aurez peut-être remarqué ces nouvelles poubelles, dans certains quartiers de la ville : des bornes de tri où vous pouvez jeter vos déchets classiques ou recyclables dans des bacs dédiés. Ces huit bornes sont installées depuis le 13 mars. Elles ont été conçues par JCDecaux, le spécialiste du mobilier urbain , sont fabriquées en France, et ce à la demande de Citéo, le groupe de recyclage des emballages , qui mène une éxpérimentation à l'échelle nationale dans dix villes de France.

D'ici fin 2023, un bilan sera dressé avec la ville de Metz pour voir s'il est opportun de développer ces nouvelles poubelles. Cela permet aussi d'anticiper l'obligation en 2025, imposée par la loi anti-gaspillage , de déployer des poubelles de tri dans les rues et les parcs des villes.

Trois quartiers ciblés

Ces huit bornes ont été installées dans trois quartiers de Metz : Sainte-Thérèse près des lycées Georges de la Tour et Louis Vincent, au Sablon au parc Sainte-Chrétienne, et dans l'éco-quartier des Coteaux de la Seille, pour observer le comportement de différents types de population. "Les consignes de tri sont les mêmes qu'à la maison : déchets ménagers dans le bac gris, déchets recyclables, c'est-à-dire papiers, cartons et emballages plastiques dans les bacs jaunes", précise Martine Nicolas, l'adjointe au maire de Metz en charge de la propreté.

Et si les poubelles sont plus grandes et plus visibles, elles sont moins nombreuses qu'avant : des sept corbeilles ordinaires installées auparavant au parc de Maud'Huy, seulement deux bornes de tri sont présentes actuellement. "Le but est de voir si les gens s'approprient le geste de tri et font l'effort de se déplacer aux bornes", explique Lionel Krebs, le directeur du pôle propreté de la ville de Metz. Et depuis la quinzaine de jours où ces nouvelles poubelles sont là, les premiers constats sont encourageants : peu de papiers par terre ou autour des installations. "Nous allons peser les collectes et observer la qualité du tri jusqu'à la fin de l'expérimentation".

Trier partout, tout le temps

Cela fait trente ans que le recyclage des déchets a commencé à se mettre en place en France. Mais "une bouteille en plastique sur deux finit encore dans la poubelle noire", rappelle Catherine Métille, responsable de Citéo dans le Grand-Est. Et même si le tri est devenu une habitude pour beaucoup à la maison, c'est encore compliqué en dehors de chez soi. Ces bornes doivent permettre de franchir un nouveau palier.

Il y a 1.800 corbeilles de rue à Metz... Vont-elles toutes être remplacées par ces bornes de tri ? Non, explique Catherine Métille : "L'objectif est de cibler là où il y a des besoins. La consommation nomade, manger un sandwich sur un banc pendant la pause de midi, c'est une pratique urbaine. Dans le monde rural, on n'aura pas besoin de ce type de mobilier".

Une campagne de communication, et les ambassadeurs du tri de la ville et de l'Eurométropole de Metz, sont là pour accompagner les habitants. © Radio France - Julie Seniura

Une expérimentation a déjà été menée en 2021 à La Rochelle et Amiens . Ces poubelles trois bacs (deux pour le recyclage des emballages, un pour les déchets ménagers) peuvent aussi être adaptées en fonction des usages, avec par exemple un compartiment pour le tri du verre.

Par ailleurs l'an prochain, au 1er janvier 2024, la loi imposera également de trier les biodéchets en compost. L'eurométropole de Metz doit encore décider de la manière dont cette règle sera mise en oeuvre (composteurs individuels, collectifs, collecte...).