Les mesures contre la sécheresse prolongées jusqu'au 15 décembre dans les Alpes-Maritimes

Face à une situation de sécheresse exceptionnelle, le département des Alpes-Maritimes prolonge jusqu'au 15 décembre les mesures de restrictions de l'utilisation de l'eau. Le déficit pluviométrique est jusqu'à 60% inférieur à la normale.

Si les récentes précipitations et la baisse de la consommation d'eau ont permis à certaines zones comme l’Artuby, la Brague ou les Paillons, de sortir de la zone de crise pour passer en alerte renforcée, d'autres bassins restent en rouge sur la carte.

Le niveau de crise maintenue dans certaines zones

Le stade de crise est maintenu sur la Siagne, le Loup et la Cagne, la Roya/Bévéra, les côtiers mentonnais et l’Esteron. Les débits sont anormalement faibles et les gestionnaires d'eau ont identifié "de nombreuses tensions sur leurs prélèvements."

La carte des restrictions de l'usage de l'eau dans les Alpes-Maritimes - Préfecture 06

Le stade de crise signifie l'interdiction d’arroser les espaces verts et les terrains de sport. Une réduction de 60 % de la consommation et/ou des prélèvements d'eau pour les usages industriels est également imposée.

En cas de non-respect, les amendes s'élèvent à 1500 euros pour une personne physique, 6.000 euros pour une personne morale.