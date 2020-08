Les mesures d'usage de l'eau renforcées dans le Gard

Un premier trimestre 2020 très chaud, des précipitations sous forme d'orage avec un effet très localisé, le préfet du Gard durcit les mesures d'usage de l'eau. Le bassin du Vidourle passe en alerte niveau 2 et les bassins de Vistre-Vistrenque-Costières et de l'Ardèche en niveau 1.

Le premier semestre 2020 est le plus "chaud" jamais observé dans le Gard. Les dernières précipitations ont permis de limiter la baisse du niveau des nappes et d'alimenter les débits des Gardons, de la Cèze et de l'Hérault mais le Vidourle est lui sous le seuil d'alerte. D'où la décision du préfet du Gard de placer du bassin du Vidourle en alerte de niveau 2. D'où également le placement des secteurs du Vistre-Vistrenque-Costières et de l'Ardèche en alerte niveau 1.

Le Gardon aval reste lui en alerte niveau 1 mais seulement sur ses affluents, le cours principal étant encore soutenu. Quant aux secteurs Gardons amont, Hérault et Dourbie-Trévézel, il sont eux en vigilance, comme les secteurs de Cèze amont, Cèze aval, Rhône et Camargue.

En alerte de niveau 1 : le remplissage des piscines privées, le lavage des voitures et le fonctionnement des fontaines en circuit ouvert sont interdits. De plus, pas d'arrosage des champs ou jardins potagers entre 10h et 18h (sauf pour les modes d’irrigation économes en eau type goutte-à-goutte). Pour l’arrosage domestique (pelouses, jardins d'agrément…), des terrains de golf et des espaces sportifs (stades…), l’interdiction s’étend entre 8h et 20h.

En alerte de niveau 2 : les interdictions supplémentaires concernent l’arrosage des espaces sportifs ainsi que celui des pelouses et espaces verts privés et publics. L’irrigation agricole et l’arrosage des jardins potagers sont interdits entre 8h et 20h (sauf pour les modes d’irrigation économe en eau), voire une nuit sur deux si l’eau est prélevée dans un cours d’eau ou dans sa nappe d’accompagnement.