Les mesures de lutte contre la pollution de l'air restent en vigueur ce dimanche à Strasbourg

L'air alsacien particulièrement pollué ce weekend, surtout dans le Bas-Rhin. Ce sont les émanations des appareils de chauffage et des véhicules qui suscitent cette alerte à la pollution, toujours d'actualité dimanche 26 janvier dans l'Eurométropole.

En hiver, à Strasbourg, la pollution est provoquée à la fois par les installations de chauffage et la circulation routière

Strasbourg, France

Les tarifs spéciaux, incitatifs, mis en place samedi 25 janvier 2020, sont reconduits dans les transports en commun ce dimanche 26 janvier, dans l'Eurométropole de Strasbourg. Les voyageurs bénéficient à nouveau ce dimanche dans les trams et les bus de la CTS, la Compagnie des transports strasbourgeois, d'un forfait journalier à 1,80 euros. Un forfait qu'ils paieront deux euros s'ils l'achètent à bord d'un bus et non à une borne automatique.

Les stations Vélhop proposent des deux roues en location à la journée pour trois euros.

Tout le Bas-Rhin accessible pour 2,50 €

Les cars du réseau 67, qui sillonnent les routes du Bas-Rhin, sont eux aussi accessibles à un tarif spécial "pollution de l'air", en l'occurrence 2,50 euros l'aller-retour ce dimanche.

Ce samedi 25 janvier, pour limiter les émanations de gaz d'échappement, la vitesse est limitée à 70 km/heure sur la plupart les axes où l'on circule habituellement à 80 km/h. Elle était abaissée de 20 km/h sur les axes les plus rapides.

Il faut éviter les sports de plein air ce weekend à Strasbourg

Les personnes sensibles à la pollution atmosphérique, comme les personnes âgées, les jeunes enfants, les femmes enceintes ou les personnes qui souffrent de troubles cardiaques ou respiratoires, sont invitées à la prudence.

ATMO Grand Est évoque dans ses communiqués un épisode de pollution "de type combustion", avec une concentration en particules fines, en PM10 "majoritairement d’origine carbonée (issues de combustion de chauffage et/ou de moteurs de véhicules). Il se peut que cet épisode soit également influencé par des poussières sahariennes."