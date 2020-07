Sécheresse : les mesures de restrictions d'usage de l'eau vont être renforcées dans l'Indre

La Terre se fissure à cause de la sécheresse

La préfecture de l'Indre renforce les mesures de restrictions d'usage de l'eau dans de nombreux bassins versants. Un nouvel arrêté entrera en vigueur samedi 25 juillet à minuit. De nouvelles réglementations qui "ont pour objectif de diminuer les pressions qui se font sentir sur les milieux aquatiques et les réserves en eau, notamment pour l’alimentation en eau potable". Il n'y a quasiment pas de pluie dans l'Indre depuis plusieurs semaines et il fait souvent chaud et sec.

Dix bassins versants ont désormais passé les seuils d'alerte :

L'Indre aval en alerte simple

L’Anglin aval, La Bouzanne, La Creuse, La Gartempe, L’Indre amont, La Trégonce (hors gestion volumétrique), La Ringoire (gestion volumétrique) et Le Fouzon sont en alerte renforcée

L'Anglin amont et la Ringoire (hors gestion volumétrique)) sont en situation de crise

Dans l'ensemble de ces bassins versants, des mesures communes s'appliquent. Il est interdit de remplir sa piscine, vous devez laver votre voiture dans un centre spécialisé.

Plusieurs mesures complémentaires concernent les communes placées en état d'alerte :

L’arrosage des terrains de sport, pelouses, espaces verts, massifs floraux, interdit de 12 h à 18 h

Le prélèvement des eaux superficielles pour l’irrigation, interdit de 12 h à 18 h

Sur l’ensemble des communes placées en état d’alerte renforcée :

Le prélèvement des eaux superficielles pour l’irrigation, interdit de 8 h à 20 h tous les jours

L’irrigation agricole par forage en nappes calcaires du Jurassique interdite de 12 h à 18 h

Pour l’irrigation agricole sur le bassin de la Ringoire, gérée en gestion volumétrique, les prélèvements en eaux superficielles sont interdits de 12 h à 18 h tous les jours et des tours d’eau sur 3 jours sont mis en place

Enfin sur l’ensemble des communes en état de crise :