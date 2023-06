Les microfibres de nos vêtements perturbent le métabolisme des huîtres

C'est l'un des effets insoupçonnés de nos machines à laver. Les microfibres de vêtements rejetées par les lave-linges dans les océans perturbent le métabolisme des organismes marins, d'autant plus fortement si ces fibres sont d'origine naturelle. C'est ce que révèle une étude menée à Plouzané par des scientifiques de l'Ifremer, de l'Université de Bretagne occidentale, du CNRS et de l'université du Mans et publiée le 26 mai dans la revue Environmental pollution

ⓘ Publicité

Des huîtres ont été exposées pendant 5 jours à des doses plus ou moins élevées de microfibres. Et le résultat peut surpendre : les fibres naturelles sont plus irritantes que le textile synthétique. Une question de texture pour Arnaud Huvet, l'un des auteurs de l'étude : "Les matières naturelles, comme la laine, sont beaucoup plus irrégulières, et certainement plus rugueuses en moyenne que les matières synthétiques. C'est abrasif pour le tube digestif, cela peut enflammer les parois et surtout provoquer des dommages au niveau de la digestion", détaille le chercheur de l'Ifremer qui aimerait désormais analyser les effets à long terme de l'exposition à ces microfibres.

"On a tous entendu que quand on achète des vêtements neufs, il est très bon de les laver avant la première utilisation"

Autre explication : les produits chimiques contenus dans nos vêtements. "Ça peut être des pesticides, ou d'autres composés qui vont leur donner des propriétés soit antibactériennes, soit des couleurs, etc. On a tous entendu que quand on achète des vêtements neufs, il est très bon de les laver avant la première utilisation. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui peut être dérangeant pour nous même", précise t-il.

La solution : changer ses habitudes vestimentaires. Plutôt que d'acheter des vêtements neufs, opter pour les vêtements de seconde main. "On sait que ce sont les premières machines à laver qui vont libérer le plus de microfibres, une fois que les vêtements ont été beaucoup lavé ile en libèrent beaucoup moins", conclut le biologiste marin. Chaque année, environ 2 millions de tonnes de microfibres, principalement d'origine naturelle, sont rejetées dans les océans, en grande partie par le biais des lave-linges domestiques, avant d'être ingérés par les organismes marins.