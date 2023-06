Les militants d'"Extinction Rebellion" s'enchaînent devant une cimenterie près de Perpignan

"Scène de crime climatique" écrit en lettres de sang et accroché à l'une des grilles de la cimenterie Lafarge à Saint-Estève, près de la clinique Saint-Pierre. Ce vendredi matin, les militants du collectif écologiste et de désobéissance civile "Extinction Rebellion" se sont enchainés à l'entrée du site.

ⓘ Publicité

Contre l'artificialisation des sols

À travers cette action, ils dénoncent les ravages de l'industrie du ciment, trop gourmande en eau selon eux, et plus largement l'artificialisation des sols qui empêche l'eau de ruisseler correctement. "On continue de construire des lotissements, des golfs ou des hôtels de luxe, il faut arrêter et rénover. À Perpignan, il y a 16% de logements vacants" explique Grabuge, le surnom de cette militante.

L'action s'est déroulée dans le calme, malgré la crispation du patron d'une entreprise de transports. Ses camions se retrouvent bloqués : "Ils font perdre une journée de travail aux chauffeurs. Pour l'instant, on n'a pas d'alternative au béton, ça ne sert à rien de bloquer. C'est un coup d'épée dans l'eau. Lafarge, c'est un groupe mondial, ça ne leur pose pas de problème qu'une de leurs centrales soit fermée aujourd'hui."

L'eau est au cœur des préoccupations du collectif "Extinction Rebellion", notamment dans les Pyrénées-Orientales. Le département est placé en état de crise à la sécheresse depuis le début du mois de mai, ce qui correspond au niveau d'alerte maximale et ce qui inquiète Thibaud, 21 ans, membre du collectif : "On nous annonce une augmentation de quatre degrés dans les prochaines décennies, le département sera invivable. J'aimerais m'installer en production horticole et pouvoir avoir de l'eau pour cultiver la terre."