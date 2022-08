En pleine période de sécheresse, les militants écologistes réunis près de Toulouse au Camp climat

C'est un événement qui est plus de jamais d'actualité en cet été caniculaire et sec. Alors que les cours d'eau atteignent des niveaux très bas en Occitanie, alors qu'une grande partie de l'ex-région Midi-Pyrénées se trouve en niveau de crise ou d'alerte renforcée concernant la sécheresse. Des centaines de militants écologistes se sont réunis au Camp climat, à Ramonville. Un événement organisé depuis trois ans dans le secteur toulousain. Il vient de se finir ce dimanche 21 août.

Des militants aguerris, mais pas que

Le Camp climat, c'est un lieu de formation explique les organisateurs de l'événement à Toulouse. Des ateliers, des stands, des temps d'échange sont proposées. L'idée, c'est de former des militants, de créer du lien entre les différentes associations et personnes. L'événement est porté par quatre collectifs : Alternatiba, ANV Cop21, les Amis de la terre, et les Désobéissants Toulouse. Entre 100 et 150 personnes étaient inscrites aux ateliers chaque jour entre ce jeudi et ce vendredi

Si ce sont majoritairement des militants déjà mobilisés, il y a aussi des "nouveaux". Des personnes déjà sensibles à la cause climatique, mais pas forcément mobilisées régulièrement sur le terrain. "On avait fait des estimations au Camp climat l'année dernière (...) et il y avait au moins la moitié des personnes qui venaient qui n'avaient jamais milité (...) ce qui ressortait beaucoup c'est 'je n'en pouvais plus de rester chez moi, et j'avais envie de trouver une manière de m'engager'. Le Camp climat ca sert de porte d'entrée" détaille Rachèle, l'une des porte-paroles de l'événement.