Les ministres de l'environnement de l'Union européenne fêtent à Strasbourg les 30 ans du réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 fête ses 30 ans. Pour l'occasion les ministres européens de l'environnement seront réunis ce jeudi et ce vendredi à Strasbourg pour célébrer les 30 ans de la directive Habitats Faune flore à l'origine de ce réseau. Il compte aujourd'hui 28.000 sites protégés partout en Europe. 140.000 hectares sont ainsi protégés en Alsace 17% du territoire, soit la 4e région de France en terme de superficie.

L'idée est bien sûr de protéger la biodiversité dans des aires considérées comme remarquables d'un point de vue écologique. Ces zones Natura se sont donc multipliées en Alsace depuis le milieu des années 2000.

Dans la forêt de hêtres du site Natura 2000 des Vosges du nord © Radio France - Antoine Balandra

Les premières ont vu le jour il y a 17 ans, en 2005, avec la labellisation d'une partie de la vallée du Rhin de Lauterbourg à Strasbourg. Mais aussi de la forêt de Haguenau et des Hautes Vosges. Aujourd'hui, 31 sites Natura 2000 sont labellisés en Alsace. Cela va du Champ du feu dans le Bas-Rhin au bassin de la Moder, en passant par la région des étangs du Sundgau dans le Haut-Rhin.

Les sites classés Natura 2000 dans le Grand Est - Préfet de la région Grand Est

L'idée est de protéger les zones humides, les marais, les habitats rocheux, les landes ou les forêts. Et cela pour permettre à la biodiversité de se développer : 37 espèces animales sont ainsi préservées en Alsace. Cela va des oiseaux aux mollusques en passant par le lynx boréal et la bécassine des marais. Les végétaux sont aussi sous haute surveillance comme la dicrane verte ou l'hypne brillante qui sont des espèces de mousses. Concrètement, un site classé Natura 2000 n'est pas mis sous cloche.

La carte des sites Natura 2000 dans le Bas-Rhin - Gouvernement

L'économie peut s'y développer, notamment rurale et de loisirs, mais en soumettant certains projets à une évaluation renforcée.

C'est le cas par exemple sur le site Natura 2000 des Vosges du nord, une vaste forêt de hêtres de 5.000 hectares. Ici vivent des espèces remarquables, comme les chauve-souris barbastelles. Il y a aussi les oiseaux. Les pics noirs ou les pics mars, avec leurs houppettes rouges sur la tête.

Ces animaux ont besoin de creuser des trous dans de beaux troncs pour nicher. Le but est donc de trouver des compromis avec les forestiers, pour préserver l'habitat des oiseaux explique Marie L'hospitalier, animatrice chargée de mission Natura 2000 au parc naturel des Vosges du nord. "_La gestion forestière va couper l'arbre avant qu'il ne se déprécie, qu'il ne se dégrade. Et donc toute une part de la biodiversité disparaît. Donc en concertation, on essaye de maintenir certains arbres. Ce n'est pas une perte économique sèche pour les gestionnaires forestiers. Ils ont des exonérations de taxe foncière non bâtie. Donc c'est du gagnant gagnan_t" explique la responsable.

Déclin de certaines espèces stoppé

L'enjeu est donc simplement de tenter de favoriser les bonnes pratiques pour la biodiversité, sur la base du volontariat. Les sites Natura 2000 sont financés par l'Europe essentiellement mais aussi parfois par les collectivités comme les communes ou les conseils régionaux et départementaux.

Dans la forêt du site Natura 2000 des Vosges du nord © Radio France - Antoine Balandra

Aujourd'hui, 31 sites existent donc en Alsace, un nombre qui ne devrait plus beaucoup évoluer. Mais avec quel bilan, 30 ans après la directive européenne créatrice du label Natura 2000 ? "Les inventaires menés mettent en évidence que sur les espèces phares, il y a une plus value de Natura 2000. Le déclin de certaines espèces très rares a été stoppé. Le hibou grand duc, les pics. Quand des efforts particuliers sont mis, il y a une dynamique positive. Il y a aussi des espèces qui ont tendance à régresser malgré tout, notamment dans les zones agricoles dans les milieux prairiaux. En fait, il y a des évolutions climatiques, et des évolutions de pratiques agricoles et Natura 2000 étant sur le volontariat, on atteint parfois des limites" explique Marie L'hospitalier.