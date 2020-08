Les montagnes béarnaises et bigourdanes, destinations préférées des touristes cet été

A deux jours de la rentrée, les offices de tourisme de la vallée d'Ossau (Pyrénées-Atlantiques) et des vallées de Gavarnie (Hautes-Pyrénées) font le point. Nos montagnes ont battu des records de fréquentation cet été et les hébergements "nature et découverte" ont été préférés aux clubs vacances.

Cet été 2020, Gavarnie a attiré entre 30 et 40 % de visiteurs de plus que l'année dernière.

L'image de cet été, c'est peut-être celle des parkings pleins à craquer de Gavarnie. En Bigorre, les cirques de Gavarnie, Troumouse, Escaubé et la Brèche de Roland, classés au patrimoine mondial de l'Unesco, ont attiré entre 30 et 40 % de visiteurs de plus que l'an dernier. "Tellement, que les parkings et le petit train sont arrivés à saturation dès le début du mois d'août, explique la directrice de l'Agence touristique des vallées de Gavarnie, Nathalie Marcou. En cette période d'épidémie, les familles ont afflué dans les lieux les plus accessibles." Au lac d'Estaing par exemple, où la municipalité a même dû prendre un arrêté mi-août pour limiter l'installation de campings-cars sur cette zone pastorale. Une première.

La clientèle recherchait surtout la sécurité, le séjour entre soi, en famille.

Si les clubs vacances, restreints dans leurs activités à cause des normes sanitaires, n'ont pas atteint leurs 100 % d'occupation habituels, les campings "Nature et découverte" ont été largement plébiscités. "Ils ont frôlé les 100 % d'occupation en août. La clientèle recherchait surtout la _sécurité, le séjour entre soi, en famille_, dans des campings avec mobil-home par exemple", explique Nathalie Marcou. Le taux de remplissage des hôtels, en revanche, n'a pas dépassé les 70 %. C'est moins que les années précédentes, même si les vallées bigourdanes ne disposent de toute façon pas d'un gros parc hôtelier.

En vallée d'Ossau, les hébergements saturés en août

Les montagnes béarnaises aussi, ont eu un succès fou. En vallée d'Ossau, la saison commence généralement autour du 20 juillet mais cette année, les hébergements étaient déjà remplis à 70 % dès le début de la saison. "Au mois d'août, c'était 100 %. Il a carrément fallu refuser du monde !", indique la directrice de l'Office du Tourisme de Laruns-Artouste, Corinne Crabé-Permal. "Nous avons aussi remarqué un très fort engouement autour du bivouac : à certains moments, nous comptions _plus d'une centaine de tentes autour des lacs de Bious._"

Côté activités, les nouvelles tyroliennes du Hourat ont attiré plus de 5 000 personnes alors que le propriétaire en attendait autour de 1 500. "Le petit train d'Artouste a aussi dépassé son objectif de 60 000 visiteurs à plus d'une semaine de la fin du mois d'août et malgré l'absence des touristes espagnols", ajoute Corine Crabé-Permal.