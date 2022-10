Les moucherons pullulent dans les maisons sarthoises en ce moment

En Sarthe, les moucherons prolifèrent en intérieur en cette fin octobre. De nombreux habitants ont constaté leur présence tenace dans les maisons, les appartements, voire sur le lieu de travail. Un phénomène lié aux conditions climatiques de ces derniers mois, explique Philippe Meunier, médiateur culturel et entomologiste au Musée Vert du Mans, qui nous donne aussi quelques conseils pour circonscrire le problème.

L'impact de la sécheresse

Avec une sécheresse particulièrement marquée en Sarthe à l'été 2022, le cycle de développement des moucherons s'est retrouvé interrompu : c'est ce qu'on appelle la diapause, une phase d'arrêt du développement quand l'environnement est défavorable. "Cet été", rappelle Philippe Meunier, "vous n'avez pas vu de moucheron parce qu'ils sont restés sous forme d'œuf ou de larve, une forme de résistance due à l'absence d'eau. Avec le retour d'un peu d'humidité cet automne, couplé avec des températures qui restent chaudes__, les conditions sont de nouveau favorables pour qu'ils deviennent des adultes volants et c'est ce qui explique qu'on en voit plein en ce moment".

Plantes en pot, corbeilles de fruits et éviers

Ces moucherons sont en effet à leur taille adulte et ne vont pas devenir de grosses mouches. Ceux que l'on trouve en ce moment dans nos intérieurs sont de plusieurs types. Les identifier peut permettre d'agir à la source, en fonction de là où ils pondent.

"En France, on recense 43 000 espèces d'insectes, et parmi elles de très nombreuses espèces de moucherons", détaille l'entomologiste manceau. "Mais on peut quand même distinguer des grandes familles : on a d'abord les sciarides, de petits moucherons assez sombres et plutôt reconnaissables dont les asticots se trouvent dans le terreau de vos plantes d'intérieur. En automne, on trouve aussi des drosophiles, qui aiment les fruits mûrs et l'alcool, c'est pour cela qu'on les voit souvent autour des bouteilles de vin. Ils sont très difficiles à attraper !".

La troisième catégorie de moucherons observée dans les maisons est moins connue, indique Philippe Meunier. "Ce sont des psychodidae, on voit bien leurs ailes velues quand on les regarde à la loupe. Ça fait une petite tache grise quand ils sont posés sur le mur, ou ils volent autour des éviers__. L'asticot vit dans le siphon du lavabo ou de la baignoire".

Comment s'en débarrasser ?

Ces petites bêtes sont sans aucun danger, prévient Philippe Meunier. En revanche, leur présence peut être désagréable, et il n'est pas simple de s'en débarrasser. Pour les drosophiles, il est possible de les piéger avec un mélange de vinaigre et de liquide vaisselle, mais il faut penser à fermer les fenêtres pour ne pas les attirer en masse à l'intérieur.

"La seule méthode radicale c'est l'insecticide, je n'y suis pas favorable. Donc, on peut surtout limiter le phénomène : mettre les fruits au réfrigérateur, avoir moins de plantes chez soi, nettoyer ses canalisations. Ou alors, ne pas tuer les araignées__, qui vont se charger de manger les moucherons".