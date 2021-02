Les mouflons corses en danger

Au-delà de certains actes isolés de « destruction » de cette espèce endémique et protégée depuis 2019, c’est désormais la sur-fréquentation de la montagne insulaire notamment via les activités de plein air non encadrées qui serait à l’origine du déclin de l’animal.

« Ce qui m’inquiète, c’est qu’il y a quelques années, la cause principale de la réduction de l’espèce c’était le braconnage. Mais le mot est galvaudé, quand on tire sur un animal dans le but de faire un carton, c’est un tir de destruction, tout simplement », réagit Pierre Benedetti, responsable du programme de recherche et développement du Mouflon de Corse pour l’office français de la biodiversité, « _on ne peut pas faire d’erreur sur cette espèce, c’est impossible. Le gars qui tire un mouflon, il sait qu’il tire un mouflon_. C’est comme si vous me disiez qu’un chasseur a tiré sur un cycliste en le prenant pour un sanglier, c’est impossible ! »

Le mouflon, présent en Haute-Corse notamment dans la région du Cinto, sur quelques 55.000 hectares pour environ un millier d’individus, y est en situation de vulnérabilité avec un taux de reproduction relativement faible de 30% ; mais plus encore il serait « très vulnérable », menacé de disparition dans les décennies à venir, pour ce qui est du secteur de Bavella dans le sud où ce taux est de seulement 20% pour une population inférieure à 500 individus.

Le mouflon de Corse est protégé depuis 2019 © Maxppp - collection Watier

« Protégé depuis 2019 seulement, cette espèce aurait dû l’être depuis 40 ans au moins », précise Pierre Benedetti, « c’est une espèce introduite par l’homme au néolithique, issue d’une souche originaire d’une chaîne de montagne entre l’Arménie et l’Iran ; c’est un espèce au capital génétique quasiment intact », s’enthousiasme le responsable de l’unité de gestion des espaces naturels de Corse et du programme de recherche et développement du Mouflon de Corse pour l’office français de la biodiversité.