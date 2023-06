Les moules de filières de l'île d'Oléron retirées de la vente à cause d'une microalgue toxique

Les moules de filières produites sur l'île d'Oléron sont interdites à la vente à cause d'une microalgue toxique

Ce mercredi 7 juin, le site gouvernemental Rappel conso interdit la vente de toutes les moules de filières Label Rouge produites sur l'Ile d'Oléron. En cause, la forte présence de toxines lipophiles, une microalgue pouvant provoquer des diarrhées qui se développe à cause de la hausse des températures d'eau. Si vous en avez acheté, ne les consommez pas, ramenez-les au point de vente ou détruisez-les. Sont concernés, les lots de 10 kilos vendus au marché de Saint-Pierre d'Oléron et de 20 kilos vendus aux pêcheries de la Cotinière.

"Quand les moules s'alimentent, elles accumulent les toxines"

Présente dans les microalgues, la toxine lipophile se propage notamment quand il fait très chaud. "Les toxines fonctionnent comme des fleurs, dès qu'il y a un peu de lumière ou des bonnes températures, elles se développent", affirme Ines Le Fur, ingénieure au laboratoire des pertuis charentais de l'Ifremer , l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Des périodes à risque sont définies, depuis trois ans le laboratoire identifie la toxine lipophile au printemps uniquement.

Pour les mytiliculteurs oléronais, c'est un vrai coup dur en ce début de saison, "on sait déjà qu'on va passer deux semaines sans vendre de moules de filières", affirme Benoit Durivaud, président du syndicat mytilicole de la Charente-Maritime. Pour reprendre une activité, les professionnels doivent attendre les résultats des prélèvements, l'Ifremer compte en réaliser un par semaine pendant deux semaines.