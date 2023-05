Les moules et les palourdes de l'étang de Thau interdites à la consommation

Les moules et les palourdes de l'étang de Thau sont interdites à la consommation par arrêté préfectoral.

Les résultats des prélèvements effectués le 9 mai dernier montrent une contamination des moules en toxines lipophiles supérieure au seuil réglementaire.

Par conséquent, le préfet de l’Hérault a décidé ce vendredi d’interdire "la pêche récréative et professionnelle, le ramassage, le transport, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation en vue de la consommation humaine des moules et palourdes de l’étang de Thau". Cette mesure temporaire sera levée dès lors que les conditions de sécurité sanitaire seront réunies.

Les huîtres et les escargots provenant de l’étang de Thau n’ont pas montré de contamination et peuvent donc être consommés sans restriction.

Les coquillages récoltés dans l’étang de Thau avant le 9 mai 2023 ne font l’objet d’aucune restriction.

La carte actualisée des interdictions sanitaires de récolte de coquillages se trouve sur le site internet de l’OIEAU

Recommandations

Les personnes ayant consommé des coquillages provenant de ces zones et présentant des troubles digestifs (vomissements, diarrhées, nausées…) associés au non à des maux de tête persistants ou des vertiges sont invitées à se rapprocher de leur médecin.

Il est rappelé que la cuisson ne détruit pas les toxines apportées par les phytoplanctons (végétaux microscopiques). Même après cuisson, les coquillages restent impropres à la consommation. Il est demandé aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente.