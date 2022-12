Les nappes phréatiques peinent à se remplir en Charente-Maritime

En Charente-Maritime, les nappes phréatiques peinent à se remplir. Normalement, elles commencent à se recharger à la mi-octobre. Mais cette année, il n'a pas assez plu. Même si Météo France confirme que novembre a été rythmé par des pluies excédentaires. A La Rochelle il est tombé 106 millimètres de précipitations, alors qu'en moyenne, il pleut 88 millimètres. Toute cette eau, c'est la végétation déshydratée qui l'a absorbé. Et les premiers à le voir, ce sont les pêcheurs.

Les rivières victimes de cette sécheresse

Jacques Fouchier est un pêcheur dans l'âme. Tous les jours, il rejoint des amis et part à la pêche avec eux. L'ancien président de la Fédération de Pêche de Charente-Maritime a vu le niveau des rivières s'abaisser "Je parle de la Seugne, la Boutonne, l'Antenne, toutes ces rivières souffrent encore plus que d'habitude" affirme-t-il. Selon lui, 600 kilomètres de rivières ressemblent à des "sentiers de randonnées".

Des conséquences visibles

Les conséquences sont multiples mais la plus remarquée par Jacques Fouchier, c'est l'évolution des poissons. "Leur nombre ne baisse pas, par contre c'est la qualité qui en prend un coup" confirme le pêcheur. Dans les cours d'eau encore irrigués de nouvelles espèces qu'on ne voyait pas ici sont apparues, dont le carassin. C'est un poisson d'eau médiocre, selon Jacques Fouchier ça "traduit une qualité d'eau qui n'est pas bonne".

Un problème d'irrigation

Jacques Fouchier cible l'irrigation de masse. Pour lui, les exploitations de maïs n'ont rien à faire sur notre territoire. "Les maïs ont le soleil mais on n'a pas assez d'eau à leur donner" explique-t-il en parlant de l'état des sols "On n'utilise pas bien le peu de ressources qui nous reste, s'il ne pleut pas sur les deux prochains mois et qu'on continue à faire n'importe quoi, ça va être compliqué à rattraper" poursuit-il.