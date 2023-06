Les nappes phréatiques vont mieux en Vaucluse grâce aux récentes pluies

Les pluies du printemps "ne sont pas idéales", mais la situation des nappes phréatiques en Vaucluse "s'est améliorée" grâce aux orages et aux pluies régulières de ces derniers jours, explique l'hydrogéologue à l'université d'Avignon, Christophe Emblanch, invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse ce mercredi matin. "Il fait beaucoup plus chaud au printemps, donc on a plus d'évaporation. Et comme la végétation est en pleine activité, elle pompe une grande partie de l'eau du sol", explique-t-il.

"Le niveau des nappes phréatiques n'est pas encore idéal, bien loin de là, mais il s'est amélioré, précise Christophe Emblanc. Donc en dehors des petits secteurs vraiment reculés qui ont des toutes petites nappes, on devrait pouvoir passer les deux prochains mois sans restriction majeure généralisée. Sauf que s'il ne pleut pas, si on n'a pas de jolis orages en juillet ou en août comme on peut en avoir et que les pluies de septembre n'ont pas lieu, on va avoir des problèmes à l'automne. Donc c'est toujours ça, c'est toujours mieux sur le court terme, mais tout dépendra encore des pluies sur le long terme."