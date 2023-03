Les niveaux des cours d'eau inquiètent les pêcheurs de l'Orne

L'ouverture de la pêche à la ligne pourrait perdre de sa saveur ! Si la pluie a fait son retour ces derniers jours, elle ne suffira pas à relever les niveaux des rivières. Ils sont "très bas, trop bas" constate déjà depuis plusieurs semaines Jean-Paul Doron, le président de la fédération de pêche de l'Orne qui redoute déjà de futurs mois de sécheresse

Moins de 10 cm d'eau au milieu de la rivière la Briante

La rivière La Briante traverse la commune de Darmigny, dans l'agglomération d'Alençon. Depuis le Pont de Fresnes qui la surplombe, le fonds de l'eau est déjà visible et aujourd'hui, en plein hiver, il est même possible de la traverser à pied explique Jean-Paul Doron.

Le niveau d'eau de la rivière La Briante près d'Alençon est plus bas que celui de l'année dernière à la même période © Radio France - Elodie Touchais

Et les mesures ne trompent pas : 8 cm d'écoulement d'eau au milieu de la rivière. De l'eau jusqu'aux chevilles du président de la fédération de pêche de l'Orne alors qu'à cette période de l'année, elle devrait monter au moins jusuq'au genou. La situation est alarmante et ce n'est pas nouveau, pour Jean-Paul Doron "dès le mois de décembre on était sur une situation beaucoup plus critique qu'en décembre 2021" et qui s'est soldé, quelques mois plus tard, par toute une série de restrictions d'eau décrétées dans le département. Une situation qui pourrait très bientôt se reproduire.

Le niveau est tellement bas que le fond de la rivière est à nu © Radio France - Elodie Touchais

Pas de crainte à avoir pour la ressource en poissons

Si les niveaux des cours sont préoccupants, ils ne compromettent pas l'ouverture de la saison de pêche à la ligne ce samedi 11 mars. "On a cette chance que les poissons se sont bien reproduits" assure le président de la fédération de pêche du département, toujours impressionné par la "force de la nature". Reste que les conditions de pêche seront forcément impactées par la situation, mais "c'est aux pêcheurs de prendre leurs responsabilités".

Les racines des arbres ne sont par endroit même plus immergées dans la rivière © Radio France - Elodie Touchais

Que fait la préfecture de l'Orne ?

Devant des niveaux aussi bas à la sortie de l'hiver, Jean-Paul Doron ne comprend pas pourquoi la préfecture de l'Orne ne réagit pas. "Qu'est-ce qu'on attend" s'agace le président de la fédération de pêche en contact régulier avec les autorités du département. Il y a selon lui urgence aujourd'hui à activer le niveau de vigilance sécheresse, "c'est le niveau le plus bas". Pas de restriction à la clé mais une information des populations sur la situation, ce qui selon lui permettrait déjà à chacun de se responsabiliser et de maitriser sa consommation d'eau au vu de la ressource.

Un comité "ressource en eau" convoqué le 27 mars par le préfet de l'Orne

La préfecture de l'Orne reconnait que la situation hydrologique nourrit "des préoccupations légitimes", conséquence de la sécheresse de l'été 2022 et du déficit de pluie enregistré ces trois derniers mois.

Mais si les niveaux des cours d'eau sont en dessous de la moyenne dans le département, ils restent malgré tout "au-dessus des seuils justifiant aujourd'hui des mesures de restriction".

Le préfet de l'Orne annonce qu'il réunira un comité "ressource en eau" le 27 mars prochain et rappelle que même en dehors des périodes de sécheresse, "l’accès à une eau de qualité pour tous passe par une gestion économe et durable de la ressource".