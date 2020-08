Les nuits caniculaires font vivre un calvaire aux Manceaux

"Je ne dors plus, c'est très simple". Avec le sourire, Lucas résume bien le calvaire que vivent la plupart des habitants du Mans et de la Sarthe. Les nuits sont trop chaudes, à cause de la canicule.

La température ne redescend pas, et les réveils se compliquent. "Je n'ai pas dormi cette nuit, et presque pas la nuit précédente", continue Lucas.

Nuits courtes

"Je transpire beaucoup, je prends des coups de chauds, j'ai du mal à respirer", ajoute Adrien, un ami de Lucas.

Sa technique ? Aérer sa chambre le matin "vers 6 heures, avant de me rendormir ensuite". Un sommeil saccadé, et forcément réduit "pas plus de 6 heures par nuit", explique le jeune homme.

Astuces de grands-mères contre la canicule

Inès elle vit avec sa fille de 4 mois, qui vit mal les fortes chaleurs. "Elle découvre seulement les canicules, elle pleure beaucoup la nuit", explique-t-elle.

Inès fait baisser la température de chez elle avec une méthode bien à elle "une bouteille d'eau fraîche devant le ventilateur".

Pour Tarik, qui se promène dans les rues du Mans avec la chemise grande ouverte, il n'y a pas le choix. "Je passe mes journées en boxer chez moi, et je dors parfois tout nu", glisse avec un sourire ce grand gaillard.