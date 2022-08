Les olives corses touchées par la sécheresse

Une sécheresse persistante accompagnée de fortes températures, cela impacte grandement le monde agricole où les conséquences sont nombreuses. A en croire les professionnels, les oliveraies sont menacées. Les vergers sont même asséchés, disent-ils. La situation inquiète les oléiculteurs, car ceux-ci ont du mal à s'adapter à ce contexte.

Les cycles naturels des arbres et des fruits qui y poussent sont surtout perturbés. La qualité des produits pourrait bien en pâtir si la situation venait à perdurer de trop et à se reproduire, redoute l'interprofession oléicole régionale. Cette dernière cherche des moyens pour s'adapter à cette nouvelle donne.

"La sècheresse leur porte tort", s'émeut Louis Cesari, vice-président du syndicat AOP Oliu di Corsica. "Déjà l'année dernière, on avait eu des dégâts sur la récolte. On sent qu'on est dans une période de transition, où il va falloir faire des choix pour l'avenir. Doit-on être plus ou moins interventionnistes ? Faire de l'intensif ou de l'extensif ? On n'a pas de modèle ni de solution qui s'impose. On est plutôt dans des _questionnements_", lâche, sceptique, le dirigeant du syndicat.

Les oliviers voient rouge en Espagne

Les vergers sont en état de dépérissement, constate aussi ce professionnel. La cause est encore actuellement recherchée.

Un situation qui n'est pas propre à la Corse et qui peut être plus inquiétante encore si l'on regarde ce qu'il se passe ailleurs, comme en Espagne par exemple. C'est là-bas qu'est produite la moitié de l'huile d'olives du monde entier. Cela représente plus de 3 milliards 500 millions d'euros. Mais là-bas, avec la sécheresse, 7 hectares d'oliviers sur 10 sont menacés.

Des champs d'oliviers à perte de vue en Andalousie, au sud de l'Espagne © Maxppp - RLM/MAXPPP

Laurent Di Fraja.