Les opposants à l'agrandissement d'un "méga poulailler" dans un petit village du Tarn ne désarment pas

Une manifestation ce jeudi, à 14h30, devant la préfecture d'Albi. Des habitants de Lescout, village tarnais entre Revel et Castres, de 700 habitants, vont déployer pacifiquement des banderoles, avant d'être reçus par le secrétaire général de la préfecture. Ils s'opposent à l'agrandissement de la ferme usine dite des "200.000 poules". En réalité, "ce sont 290.000 poules pondeuses qui y sont", assure Thomas Drieux membre du collectif qui se bat depuis quatre ans contre cette ferme, qui est l'une des plus grandes de France.

30.000 poules supplémentaires

Et un permis de construire pour une extension de 30.000 poules supplémentaires vient d'être octroyé fin juin 2021, assure Thomas Drieux. Le tarnais assure que les fientes et les odeurs sont dangereuses pour la santé, avec de possibles rejets d'ammoniaque, et il demande, avec d'autres habitants, des analyses de la qualité de l'air . Mais aucun n'appareil n'a encore été posé par la préfecture.

Les volatiles sont élevés pour quelques-uns en batterie, mais la plupart sont en hangar ce qu'on appelle un élevage au sol. Une partie des poules sont aussi dehors, élevées en plein air.