Les opposants au Contournement Est de Rouen parodient le film "Don't Look Up"

Alors que des actions sont prévues ce samedi, les opposants au projet de Contournement Est de Rouen ont réalisé une parodie du film "Don't Look Up" qui critique l'attitude des pouvoirs publics ou des médias vis-à-vis du réchauffement climatique.

La vidéo, publiée le 6 mars sur Youtube, est diffusée ce vendredi sur les réseaux sociaux. Les opposants au Contournement Est de Rouen ont réalisé une parodie de la bande-annonce du film "Don't Look Up".

Le Contournement Est sauce Netflix

Ce long-métrage, sorti au mois de décembre sur la plateforme Netflix, raconte l'histoire de deux scientifiques qui découvrent qu'une comète fonce vers la terre. Au lieu de prendre la menace au sérieux, les politiques ou les médias préfèrent tergiverser ou regarder ailleurs. Ce film dénonce, en creux, l'attitude de l'opinion publique face au réchauffement climatique. Cette vidéo qui reprend la bande-annonce du film en changeant les voix, est donc la version "Contournement Est" de "Don't Look Up".

"Cette vidéo a pour but de tenter de sensibiliser l'opinion publique à l'absurdité historique que représentent ces deux autoroutes à péage", explique dans un communiqué le collectif "Non à l'A133-A134".

Une marche "Look Up" pour le climat

Pour les partisans de ce projet, qui a été validé par le gouvernement, ce contournement doit permettre de relier l'A13 et l'A28 pour désengorger le centre-ville de Rouen et y réduire la pollution. Pour les opposants, ce projet, comme il est dit dans la vidéo, "défoncerait plus de 500 hectares de terres naturelles".

Ce samedi, les opposants au Contournement Est ont prévu une opération "péage gratuit", dont le lieu est tenu secret, pour demander le retrait de ce projet. Le collectif participera également à Rouen à la marche pour le climat, qui s'intitule justement "Look Up", en référence au film. Des marches sont également prévues au Havre, à Val-de-Reuil ou à Elbeuf.