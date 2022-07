Les opposants au LIEN ont définitivement perdu leur combat contre cette nouvelle rocade au nord de Montpellier

Le maire de Grabels, René Revol, en appelle à la Première ministre et à l'ensemble du gouvernement pour annuler la construction du LIEN, la Liaison intercommunale d'évitement Nord de Montpellier qui doit permettre aux automobilistes de contourner Montpellier par le nord. Il reste huit kilomètres à construire entre Saint-Gély-du-Fesc et le hameau de Bel Air sur la commune de Grabels.

Le Conseil d'État vient de rejeter le recours déposé par plusieurs associations opposées à cette route et par la mairie de Grabels. René Revol "en prend acte et accepte cette décision de justice", mais il se tourne vers Élizabeth Borne et l'interpelle sur la question écologique.

Le maire de Grabels dénonce par ailleurs le démarrage des travaux de construction de cet axe routier par le Conseil départemental avant de connaitre la décision du Conseil d'État. "Il s’agit de l’œuvre de l’entêtement du Département de l’Hérault, symbole du mépris anti-démocratique et de l’irrespect des institutions juridiques, ce projet inutile aura des répercutions sur la biodiversité, la santé et la qualité de vie des Grabellois. Nous regrettons que la justice n'en prenne pas compte".

"À l’heure où l’urgence climatique nous pousse à prendre des décisions politiques fortes, nous regrettons également que tous les arguments au sujet des exigences environnementales et de la préservation de la biodiversité ne soient pas écoutés", ajoute le maire de Grabels.

Le Département rappelle que cette route s'accompagne de mesures pour l'utilisation du vélo ou des transports en commun

Du côté du Département de l'Hérault, on se félicite de la décision du conseil d'État. Le président Kléber Mesquida précise que "cette décision est avant tout une victoire pour les habitants, c'est un projet d'intérêt général" et rappelle que "le projet du LIEN consacre une grande place à l’utilisation des transports collectifs et des modes doux. Le projet prévoit la réalisation d’un parking de covoiturage et de deux parkings relais. Le LIEN, c’est aussi 4,5 km de piste cyclable permettant notamment un bouclage entre Montpellier, Saint-Gély-du-Fesc, Prades-le-Lez et Saint-Clément-de-Rivière en desservant deux établissements scolaires".

"Les effets bénéfiques du LIEN en termes de réduction des encombrements et de nouvelles opportunités en matière de transports en commun et de modes de déplacements alternatifs joueront un rôle positif dans la lutte contre le changement climatique."

Sur les aspects environnementaux, le Département explique qu'il va au-delà de ses obligations règlementaires, avec notamment des mesures paysagère : 1.100 arbres et 60.000 arbustes prévus dans le programme de replantation.



