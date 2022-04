Les opposants au projet d'agrandissement du poulailler géant de Lescout de nouveau mobilisés

C’est une bataille qui dure depuis des années. Une opposition entre l’agriculteur qui exploite le poulailler industriel de Lescout et ses détracteurs. Une centaine de personnes se sont réunies, ce mardi, dans ce village de 700 habitants situé à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Castres pour protester contre la construction d'un nouveau bâtiment au sein de l'exploitation.

30.000 poules pondeuses supplémentaires

Ce poulailler est l'un des plus grands élevages industriels de France avec actuellement 150.000 poules, selon les chiffres fournis par l'éleveur. Le nouveau bâtiment permettra d'en accueillir 30.000 de plus. Un chiffre beaucoup trop important pour les opposants.

Un cortège composé de riverains, de militants écologistes, de membres de la Confédération paysanne, d'Attac, de la France Insoumise et d'autres mouvements a bloqué l'entrée de l'usine pendant près de deux heures, ce mardi, grâce à des tracteurs.

Les opposants ont bloqué l'entrée de l'exploitation © Radio France - Claudia Calmel

Pour les opposants dénoncent les odeurs nauséabondes qui émanent du poulailler. Paul habite à 500 mètres de là : "Ça sent très fort surtout l'été. Les gens qui ont des terrasses ne peuvent même pas en profiter."

Paul habite à quelques centaines de mètres du poulailler © Radio France - Claudia Calmel

Les opposantes redoutent des risques pour la santé

Les opposants dénoncent surtout des risques pour la santé. Ils ont obtenu ses services de l'Etat la réalisation d'une étude portant sur la qualité de l'air. Elle devrait débuter à l'automne. Et ce n'est pas trop tôt pour Jean-Luc Hervé, le président du collectif de Lescout, opposé au poulailler géant : "Cela fait des années qu'on sollicite les services de l'État pour y voir plus clair sur l'impact de cette ferme-usine sur la qualité de l'air et sur la santé publique. On l'a enfin obtenu. Mais pour nous, _la construction de ce nouveau bâtiment est incompatible avec le principe de précaution_. Le registre des cancers du Tarn pour la commune de Lescout recense 104 cas sur trois décennies. Le nombre de cas de cancers pour 100 habitants a été multiplié par 3,6. Ça nous inquiète. Et pas seulement pour les cancers : quand il y a des problèmes d'environnement, on sait qu'il y a tout un tas de pathologies qui suivent : les problèmes métaboliques, des problèmes de reproduction, des problèmes neurologiques, etc."

Jean-Luc Hervé, le président Lescout © Radio France - Claudia Calmel

La préfecture du Tarn indique qu'aucun élément ne corrobore, pour l'instant, une surincidence de cas de cancer à Lescout et aux environs.

Une fois l'étude de qualité de l'air réalisée, le collectif de Lescout espère pouvoir imposer au poulailler géant des systèmes de filtration pour dépolluer les émanations rejetées dans l'air ambiant.

L'éleveur réfute le terme de ferme-usine

Cyril Gallès, le propriétaire du poulailler industriel de Lescout, ne comprend pas cette nouvelle manifestation : "Nous sommes détenteurs d'un permis de construire qui est validé et confirmé par décision du tribunal administratif. Après quatre ans de procédure, les recours ont été rejetés. Ce permis de construire est donc parfaitement valide. Notre exploitation est vérifiée très fréquemment par les services de l'État et à ce jour, nous avons été contrôlés toujours _conformes aux lois françaises_. Je réfute complètement le terme idéologique de ferme usine. Notre site a entamé une transition vers un mode d'élevage alternatif en faveur du bien être animal. Nous avions une production en cage et nous nous tournons de plus en plus vers le plein air. Je constate qu'il y a un acharnement dirigé vers notre site de production. Est-ce que c'est idéologique ? Je n'en sais rien. Je vois parmi les opposants des associations, des syndicats et des partis politiques. Moi, je suis en dehors de tout ça : je suis éleveur."

Les opposants ont déposé un nouveau recours devant le tribunal administratif pour tenter faire cesser la construction du bâtiment..