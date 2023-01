Les opposants au projet de ferme aquacole géante Pure Salmon au Verdon-sur-mer déposent une pétition

Au Verdon-sur-mer, les travaux pour le projet de ferme aquacole géante doivent commencer en 2023. L'objectif de la production de 10.000 tonnes de saumon par an en Gironde. La commercialisation des premiers poissons devrait être en 2026. C'est le groupe Pure Salmon qui porte le projet, un investissement de 275 millions d'euros, et la création de 250 emplois. Mais les opposants dénoncent de nombreuses problématiques : la lutte contre l’effondrement de la biodiversité, le bien-être animal, et la protection de la ressource en eau. ils annoncent déposer une pétition à la commission des pétitions du parlement européen contre ce projet. Christine Seguinau, élue écologiste de Gironde à la région Nouvelle-Aquitaine explique : "Si on fait un petit peu une comparaison, il faut savoir que le volume qui devrait être pompé dans les nappes, qui sont très fragiles, c'est à peu près la consommation de tous les médocains. Et vous savez bien que nous avons eu cet été une grosse sécheresse qui continue et les nappes ne sont toujours pas rechargées. On trouve donc ça vraiment dommage de mettre tout cette eau qui est un bien précieux, un bien commun, pour un projet qui est assez défavorable. Des grosses fermes usines, ce n'est pas le modèle qu'il faut développer actuellement."

Sur la plage de la chambrette juste en face de Royan, Delphine s'inquiète de voir des espèces disparaitre, "ça risque de perturber énormément notre écosystème, nos espèces sauvages". La jeune militante fait partie du collectif “Eaux Secours Agissons !” avec Esther Dufaure : "Toutes ces zones là en 2040 elles seront submergées et donc à nous comme pour le Signal , on sera obligés de démanteler !" Une zone proche de la zone Natura 2000, consommatrice en eau, en électricité et très peu concernée par le bien être animal selon Nicolas Thierry, député écolo de Gironde : "On parle d'élever 70koilos de saumon dans un mètre cube d'eau. Aujourd'hui on refuse toutes les fermes usines où on stocke 2 ou 3.000 vaches, je ne vois pas pourquoi on le ferait pour des saumons !"

La réponse de Pure Salmon

Xavier Govare, le président du conseil d'administration de Pure Salmon France répond à toutes ces critiques : "Justement, c'est un projet de ferme écologique, j'ai fait une longue carriere dans le saumon, dans la partie transformation, et là ce projet me passionne" avoue Xavier Govare. Pour les arguments écologistes, les réponses ne se font pas attendre notamment sur l'artificialisation des sols : "Nous ne sommes que locataire, le propriétaire reste le grand port maritime de Bordeaux et le terrain a déjà été préparé depuis 2015 pour accueillir une activité industrielle. Il y a eu un inventaire complet de la faune et de la flore, des mesures compensatoires et un plan de gestion sur 35 ans." En ce qui concerne la procédure accélérée "clé en main" proposé par le gouvernement, le président du conseil d'administration assure que la procédure reste longue : "Un permis de construire a été déposé ainsi qu'un permis ICPE de 3.000 pages, ouvert une année complète avant que les services de l'état donnent leurs avis".

"Aucune consommation d'eau douce ou d'eau potable"

Ce sont enfin des chiffres qui viennent contredire les critiques sur l'utilisation de l'eau et le bien-être animal. "Notre technologie est économe en eau détaille Xavier Govare, elle est filtrée avant d'être réinjectée. 99,5% de l'eau est nettoyée et recyclée. Dans notre projet il n'y aucune consommation d'eau douce ou d'eau potable. Aucune eau n'est puisée dans les nappes phréatiques. Pour ce qui est de la concentration de poisson, toutes les études vétérinaires montrent que la densité à ne pas dépasser c'est 15%, nous on sera à 7% de poisson pour 93% de volume d'eau, la moitié du seuil des études vétérianires."