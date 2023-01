Les oursons de Sorita s'appellent Bious, Larry et Béroï

Le FIEP Groupe Ours Pyrénées a dévoilé ce lundi 09 Janvier, les noms attribués aux trois oursons de Sorita, l'une des deux ourses slovènes lâchées en 2018 en Vallée d'Ossau et en Vallée d'Aspe. Ces dernières années, l'Etat ne donnait plus de noms aux ours nés dans les Pyrénées compte tenu du nombre de naissances. Le Fiep a voulu renouer avec cette tradition. "Il y a toujours eu une relation entre l'homme et l'ours. Depuis toujours l'homme a surnommé l'ours", explique Jérôme Ouilhon, animateur du Fiep.

Des noms plutôt que des codes génétiques

43 écoles du Haut-Béarn ont été sollicitées pour choisir 2 noms de toponymes des vallées béarnaises et un nom de leur choix "en évitant les noms du genre Pikachu". Une cinquantaine de propositions ont été collectées auprès de 300 élèves du CP au CM2. Les bergers adhérents de la marque "Pé Descaous" ont aussi été invités à dire leurs préférences.

L'un des trois oursons de Sorita observé en Septembre dans le Haut-Béarn - (FIEP-PNP-ROB)

Les noms suivants ont donc été retenus : "Bious" (en référence à Bious-Artigues en Vallée d'Ossau), "Larry" (en référence au Pic de Larry en Vallée d'Aspe), le dernier, "Béroï" veut dire "joli" en béarnais. "C'est un clin d'œil à la langue béarnaise et puis c'est affectif," explique Gérard Caussimont, le Président du Fiep. C'est maintenant à l'Office de la biodiversité d'attribuer chacun de ces noms aux trois oursons, devenus aujourd'hui subadultes. Depuis le printemps dernier, les trois jeunes mâles ont été sevrés et ne sont plus avec leur mère Sorita qui aura 10 ans cette année.