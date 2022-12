Les parcs et jardins de Nantes fermés à cause du vent ce vendredi

Le jardin des plantes de Nantes fait partie des parcs fermés ce vendredi 30 décembre à cause des rafales de vent (photo d'illustration)

La fin de l'année 2022 sera marquée par des vents forts et des rafales attendues à 70 km/ heures à Nantes. Par mesure de sécurité, la Ville de Nantes informe que tous les parcs, squares et jardins à enclos seront fermés au public dès le vendredi 30 décembre 2022 au matin et ce "jusqu'à nouvel ordre" précise-t-elle dans un communiqué.

25 espaces verts à enclos concernés

25 espaces verts à enclos sont concernés, notamment le jardin des plantes, le jardin extraordinaire ou encore le parc de la Gaudinière. En fonction de l'état des lieux pratiqué par les services de la ville, les parcs pourraient être amenés à rouvrir progressivement au cours de la journée. Vous trouverez la liste des 25 espaces verts concernés sur le site metropole.nantes.fr ou ci dessous :