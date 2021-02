Sable du Sahara : Savoie et Haute-Savoie en vigilance rouge à la pollution de l'air

Les poussières du Sahara n’en finissent plus de perturber le ciel des Alpes. Ce jeudi, la vigilance rouge à la pollution de l’air a été déclenchée sur une grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes et notamment la Savoie et la Haute-Savoie. "On a une quantité importante de sable saharien dans l’air et donc une concentration importante de particules fines (PM10)", indique ATMO, l’observatoire de la qualité de l’air.

Contrairement aux particules issues de la combustion, ces poussières de sable présentent "moins de danger pour la santé" indique le directeur d’ATMO. "Elles ne sont pas cancérigènes. Elles sont plus grosses et donc en partie arrêtées par le système respiratoire mais certaines personnes, notamment les plus sensibles, peuvent ressentir des irritations d’où le passage au niveau rouge", poursuit Didier Chapuis.

Circulation différenciée renforcée à Annecy et Chambéry

Avec le déclenchement de la vigilance rouge à la pollution, les restrictions mises en place mercredi restent d’actualité comme l’abaissement de vitesse de 20km/h pour les axes où elle est supérieure ou égale à 90 km/h. Sur les routes limités à 80 km/h, "il est interdit de rouler à plus de 70 km/h durant l’épisode de pollution." En revanche, la circulation différenciée dans les centres-villes d’Annecy et de Chambéry est renforcée. À compter de vendredi 5h, seuls les véhicules légers avec une vignette Crit’Air 0,1, 2 ou 3 seront autorisés à circuler.

La zone de circulation différenciée d'Annecy - (Document Mairie d'Anecy)

Les transports en commun à 1 euro

Les agglomérations d’Annecy et de Chambéry proposent également un forfait au prix attractif pour vous encourager à prendre les transports en commun tout au long de la journée. Le Grand Annecy active pour sa part le dispositif "Pass Air Pur" qui permet d'emprunter les bus de la Sibra pour un euro. Dans le Grand Chambéry là aussi, l'accès aux bus vous coûtera un euro la journée, tout comme la location d'un vélo classique à la Vélostation.