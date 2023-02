La Savoie et la Haute-Savoie plutôt épargnées par l'épisode de pollution aux particules fines

L'air pur de la montagne. Un adage qui prend tout son sens en ce mois de février en Pays de Savoie. Alors que le bassin lyonnais et la vallée du Rhône sont en vigilance rouge (niveau 4 sur 4), touchés par un épisode de pollution aux particules fines, la Savoie et la Haute-Savoie ne dépassent pas le seuil d'alerte, fixé à 50µg/m³. Seuls le bassin lémanique et la vallée de l'Arve sont en vigilance jaune, niveau 2 sur 4.

Une vigilance jaune est en cours dans le bassin lémanique et la vallée de l'Arve. - Capture d'écran ATMO

Deux fois plus de particules fines à Lyon qu'à Chambéry

Les données sur la quantité de particules fines dans l'air sont collectées par Atmo Auvergne-Rhône Alpes dont une antenne est située au Bourget-du-Lac. "La station de Chambéry centre indique environ 40 microgrammes de poussière par mètre cube d'air, indique Mario Duval, responsable technique chez Atmo AURA. À Lyon, c'est au moins deux fois plus."

Les émissions sont donc inférieures dans les agglomérations d'Annecy ou de Chambéry. "Les habitants se chauffent à la même température sans doute mais sur l'ensemble de la population, il y a mathématiquement plus d'émissions à Lyon", explique Mario Duval. Les deux autres sources d'émission sont le trafic routier et l'épandage agricole.

Des particules fines nocives pour la santé

"Au nord et au sud de Lyon, il y a de nombreuses zones de culture agricole, on commence à observer des épandages, bien plus qu'en Pays de Savoie", poursuit-il. Par ailleurs, des mesures de restriction sont mises en place depuis plusieurs années en Pays de Savoie, comme la limitation à 110 km/h sur l'autoroute dans la vallée de l'Arve. En ce 14 février, les capteurs indiquent 48 µg/m³ à Passy. "Les pics de pollution on été fortement réduits ces dernières années dans ce secteur", ajoute le responsable technique d'Atmo.

Les particules fines PM 10 et PM 2,5, sont dangereuses pour la santé, rappelle l'association Respire. Après les pics de pollution aux particules fines, "on a eu de gros pics de grippe, de bronchiolite, de Covid", explique son directeur Tony Renucci, citant une étude de 2022 de Jean-Baptiste Renard du CNRS qui démontrait que les pics de pollution aggravaient fortement la mortalité.