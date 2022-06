Les pêcheurs de l'Yon et du Lay amers

"On se bat tous les jours pour essayer de protéger la ressource en eau et les poissons dans nos cours d'eau, et quand il y a un événement comme ceci ça met de la colère et de l'amertume". Dimitri Bouron, responsable technique à la fédération de pêche de la Vendée, a constaté les dégâts provoqués par l'incident survenu la semaine dernière à la station d'épuration du Moulin Grimaud près de La Roche-sur-Yon. Un rejet d'eaux usagées a provoqué la mort de nombreux poissons. La préfecture de Vendée a du coup interdit la pêche et la baignade sur l'Yon et le Lay, soit du Moulin Grimaud à La Roche-sur-Yon, jusqu'au Barrage du Braud à l'Aiguillon-la-Presqu'île. Et le maître d'ouvrage -Suez- est également mis en demeure de mettre en place rapidement des mesures de protection.

France Nature Environnement en Vendée et la maison de la pêche et de la nature portent plainte. "Déclarée vers 16h45 le lundi de Pentecôte, la panne n’est réparée que le lendemain vers 9h, laissant dans l’intervalle les effluents s’écouler sans la moindre filtration" dénonce dans un communiqué France Nature Environnement. L'association critique à la fois le manque de réactivité et la vétusté de la station aujourd'hui sous-dimensionnée.

"Les mesures d'urgence sont d'abord le rétablissement du système de secours- explique Anne Aubin-Sicard vice-présidente à l'agglomération de La Roche-sur-Yon chargée de l'eau- on a deux boxs qui ont été grillées par l'orage et on va avoir un 3e système d'alerte indépendant qui va fonctionner par télétransmission. Il y a également des mesures quotidiennes sur plusieurs points de la qualité d'eau et le point de rejet qui a été identifié a été complètement nettoyé.

Rivière l'Yon à Le Tablier près de La Roche-sur-Yon en Vendée © Radio France - Yves-René Tapon

Et maintenant ? "On attend la suite" de l'enquête (confiée à Office Français de la Biodiversité) déclare Dimitri Bouron, qui rappelle que 28.000 pêcheurs -dont 14.000 actifs- pêchent en Vendée, et "Le Lay est une zone très fréquentée en saison estivale". A plus long terme une nouvelle station d'épuration sera construite pour une mise en service en 2026, un investissement de 40 millions d'euros pour l'agglomération aidée par l'agence de l'eau Loire Bretagne. Celle-ci alimentera 103.000 habitants de l'agglomération de La Roche-sur-Yon, Clouzeaux et Mouilleron-le-Captif.

