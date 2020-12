Des pêcheurs mécontents écrivent au préfet de Vaucluse

La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est une pollution dans l'Auzon, en aval de la station d'épuration de Mormoiron. Cette pollution a été constatée par les pécheurs de l’amicale d’AAPPMA de Monteux-Althen-les-Paluds le jeudi 3 décembre. Elle a causé des ravages dans la population de truites que la fédération travaille à réimplanter depuis cinq ans.

Le collectif des pêcheurs mécontents de Vaucluse

Le collectif des pêcheurs mécontents de Vaucluse parle d'un laisser-aller qui scandalise le milieu des pêcheurs. Selon ce collectif, la police de l'eau assurée par les agents de l'OFB, l'office français de la biodiversité, est mal faite en Vaucluse. Il vient d'écrire au préfet, le représentant de l'État en Vaucluse, pour le prévenir du manque de considération de son administration pour les pêcheurs.

Les pêcheurs, sentinelles de l'environnement

Un rôle qu'ils prennent à cœur car sans rivières saines, il n'y a pas de poisson à capturer. La pêche en Vaucluse représente 13.500 licenciés et un poids économique estimé à six millions d'euros si l'on compte l'activité des magasins spécialisés, les guides de pêche et les retombées touristiques.