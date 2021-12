Les Périgourdins trient de mieux en mieux leurs poubelles, avec 208 kilos d'ordures par habitant l'an dernier

Par Harry Sagot , France Bleu Périgord - Mis à jour le -

Avec 208 kilos d'ordures par an et par personne après tri, la Dordogne a réduit ses déchets de 25% en 10 ans, grâce au tri des emballages, au compostage et aux déchèteries. Le tri est encore meilleur dans les secteurs équipés stations de collecte avec bacs séparés.