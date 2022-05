Les résidus de pesticides chimiques sur les fruits cultivés dans l'Union européenne ont augmenté entre 2011 et 2019, d'après l'ONG PAN Europe. Les Etats membres auraient pourtant dû limiter l'utilisation de ces produits.

Plus d'1 fruit sur 5 vendu en France contient des résidus de pesticides

C'est une étude inquiétante, alors que les fruits d'été arrivent sur les étals. L'ONG PAN Europe a analysé 97.000 échantillons de fruits frais sur près de 10 ans, entre 2011 et 2019. Le résultat est sans appel : près d'1 échantillon sur 3 est contaminé (29%, contre 18% en 2011).

La France sur le podium

Mauvaise nouvelle, la France figure dans le top 3 des pays où les fruits sont le plus contaminé (22% des fruits). Seules la Belgique et l'Irlande font pire en Europe.

Au niveau européen, les fruits les plus contaminés sont les mûres (51%), devant les pêches, les fraises, les cerises, les kiwis et les pommes. Certains fruits, comme les kiwis, sont 4 à 5 fois plus contaminés qu'il y a 10 ans.

Les légumes sont aussi exposés (notamment le céleri, le chou frisé et les choux de Bruxelles) mais la hausse est moins forte que pour les fruits.

Des engagements non tenus par les Etats

Au total, une trentaine de pesticides parmi les plus dangereux du marché ont été détectés. Ils présentent des risques pour la santé (notamment pour le déclenchement de certains cancers) et pour la reproduction, notamment.

Voila qui met à mal les ambitions de Bruxelles qui souhaite réduire de moitié d'ici à 2030 le recours aux pesticides les plus dangereux. Depuis 2011, les Etats membres sont censés encourager les produits de substitution pour limiter autant que possible le recours à ces pesticides de synthèse. Une mesure trop peu appliquée à ce jour.