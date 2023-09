Les petites tortues sont nées à Fréjus et Saint-Cyr-sur-Mer

Ce moment était attendu depuis des jours et des semaines à Fréjus et à Saint-Cyr-sur-Mer. Après la découverte de nids de tortues Caouanne, les naissances des petits bébés tortues étaient guettées. L'éclosion a donc eu lieu hier, jeudi 20 septembre, en fin de journée, à Fréjus... puis en soirée à Saint-Cyr-sur-Mer. A cette heure, car l'éclosion peut durer plusieurs jours, plus de 120 tortues ont repris la mer.

ⓘ Publicité

A Fréjus, après 59 jours d'incubation, une quarantaine de tortillons ont quitté leur nid entre 18h14 et 18h33. Une vingtaine d’autres bébés ont ensuite regagné la mer.

A Saint-Cyr-sur-Mer, l'attente a été beaucoup plus longue. Car si la durée d'incubation de la ponte d'une tortue Caouanne est en moyenne de 55 jours, les naissances sont intervenues à Saint-Cyr après 65 jours d’incubation ! Hier soir donc, à 19h26, une première petite tortue a percé la membrane de son oeuf, à l’aide de sa dent d’éclosion, placée sur le haut du bec. Jusqu'à 20h18, 62 tortillons ont parcouru les 13 mètres de plage les séparant de la mer, certaines en moins de 10 minutes... et devant de nombreux témoins attendris !

Cet été, fait exceptionnel, 5 tortues Caouanne sont venues pondre sur le littoral varois. Et de nouvelles éclosions sont donc attendues dans les jours qui viennent sur la plage de La Capte à Hyères.