Après avoir atteint une crue record de 4,03 mètres dans la nuit de vendredi à samedi selon Vigicrues, le niveau de la Midouze est enfin repassé sous les 4 mètres. Mais sur place, ce samedi, certains habitants ont encore les pieds dans l'eau et des maisons sont toujours inondées. Voici les photos.

Les inondations à Tartas en photos et vidéos

A Tartas, dans les Landes, l'eau est toujours présente dans les rues et dans les maisons. Suite aux inondations de ces derniers jours, au moins 150 habitations ont été touchées, et une dizaine de personnes ont été relogées par leurs familles. Après avoir atteint une crue record de 4,03 mètres la nuit de vendredi à samedi, le niveau baisse enfin. Mais sur place, les habitants sont toujours les pieds dans l'eau. France Bleu Gascogne vous partage les photos et vidéo impressionnantes.

Les inondations à Tartas en vidéo

Une cellule de crise a été mise en place par la mairie pour faire face à cette crue exceptionnelle, supérieure aux crues de 1981 et 1952. Du jamais vu depuis la crue de janvier 1843, qui avait atteint les 4,80 mètres. Voici la vidéo des inondations.

Les photos prises à l'intérieur des maisons

Dans une des rues où circule la navette fluviale mise en place par les secours et la mairie, les habitants ont même de l'eau jusqu'aux hanches.

Un salon d'une maison de Tartas totalement inondée © Radio France - Lou Bourdy

Une des rues de Tartas, où circule la navette fluviale © Radio France - Lou Bourdy

L'eau dans les rues de Tartas © Radio France - Lou Bourdy

Une cuisine inondée © Radio France - Lou Bourdy