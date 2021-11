Les pins maritimes de Gironde sous la menace d'un ver parasite

C'est une journée spéciale, consacrée à nos forêts, sur l'antenne de France Bleu Gironde. Avec un coup de projecteur sur le massif des Landes de Gascogne, avec le président du syndicat des sylviculteurs, Vincent Dorlanne. Un massif "qui se porte bien sur le plan sanitaire", souligne-t-il, même s'il doit faire face à des menaces.

Pas forcément le réchauffement climatique, comme on pourrait s'y attendre, en tout cas pas directement. Ses conséquences en revanche, peuvent menacer nos pins maritimes. La multiplication des incendies par exemple. Et également l'apparition de parasites. Dans l'Est de la France, des scolytes ravagent actuellement les forêts d'épicéa. Chez nous, la crainte, c'est l'arrivée d'un ver parasite, le nématode.

"Il a fait énormément de dégâts aux pins maritimes du Portugal, constate Vincent Dorlanne, et l'Inrae (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, NDLR) nous prédit depuis 4-5 ans au moins avec certitude, qu'on l'aura dans le massif des Landes de Gascogne. On fait tout ce qu'on peut, et les collectivités locales nous aident, pour que la recherche trouve un moyen de d'évacuer le danger, c'est-à-dire de détruire ce ver. Mais pour l'instant, on cherche".