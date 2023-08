Les plages de La Turballe ont pu rouvrir

La mairie de La Turballe avait fermé ses plages à la baignade , de celle des Bretons à la point de Pen Bron, ce jeudi après-midi, par crainte d'une pollution aux hydrocarbures.

Les analyses sont rassurantes, les plages ont donc pu rouvrir ce vendredi.

Une concentration de planctons

Les recherches "ont permis de constater une simple efflorescence planctonique (« bloom ») à proximité des plages de la Turballe. Celle-ci était très visible (tache rose d’environ 20 mètre par 2 mètre) mais cela reste néanmoins un phénomène naturel sans risque pour l’environnement", précise la préfecture maritime de Loire-Atlantique.

De gros moyens ont été déployés pour déterminer l'origine de cette potentielle pollution, des pompiers du SDIS 44 et de la gendarmerie, aidés de deux vols d'hélicoptères de la Marine nationale jeudi soir et ce vendredi matin. CEDRE, CROSS Corsen et Etel, ainsi que les mairies de la Turballe et du Croisic ont été mobilisés.

"La pollution n’est finalement pas confirmée ce jour après plusieurs contrôles par les différents services de l’Etat, tant en mer que sur les plages", poursuit la préfecture maritime, d'où la levée des arrêtés pris par les mairies de La Turballe et du Croisic.