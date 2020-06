Les plages toujours plus sales et polluées?

Un peu avant midi, sur la plage du Prado, à Marseille. On discute avec Jeanine et ses amis quand cette dernière, grande habituée des lieux, nous interpelle. "Regardez, un mégot-là... un mégot-là, et un autre ici. Cela ne devrait pas exister. Ah non, ils ne sont pas d'aujourd'hui." Trois restes de cigarettes, qu'elle montre du doigt, juste à ses pieds. La plage est pourtant nettoyée tôt le matin, à l'aide notamment d'une tamiseuse. Car il parait que chaque soir, quand elle se vide, ce n'est pas bien beau à voir selon ces baigneurs. "Je me suis baigné hier et, dans l'eau, j'ai retrouvé des canettes, des bouteilles en plastiques, des mégots. Souvent, les poubelles débordent et ce n'est plus très propre. Le matin oui, mais l'après-midi... Et quand quelque'un est sale et qu'il ne ramasse pas son papier qui s'envole, c’est dégueulasse!"

45 kilos de déchets et 4 000 mégots récoltés en 2 heures 30 dans le Var!

Plage du Prado à Marseille: bien propre le matin, beaucoup moins en fin de journée... © Radio France - Bruno Blanzat

Même constat dans le Var. "Du textile, ça peut être aussi des objets de plages, des pneumatiques" nous explique Izabella, référente dans le Var pour l'ONG environnementale Surf Rider. Elle vient de boucler une collecte samedi dernier à Fréjus-plage: "sur un parcours sportif avec des plages juste devant, nous avons ramassé 45 kilos de déchets divers: plastiques, des bouteilles, du verre, des canettes, cartons, mégots. 4 000 mégots sur le site (en 2 heures 30 de collecte)."

Les gens ne vont pas jusqu'aux poubelles, ce qui est incroyable, et laissent sur place ce qu'ils ont consommé. Izabella, référente dans le Var pour l'ONG Surf Rider.

"45 kilos de déchets divers et 4 000 mégots récoltés" en 2h30 sur un site à Fréjus-plage Copier

Pour améliorer la qualité des océans, des mers, ou encore des lacs, et en réduire la pollution, Surf Rider mise notamment sur le lobbying et la sensibilisation du grand public, en intervenant par exemple dans les écoles.

Pour Izabella, bénévole, il faut amender ou changer complètement les mentalités car aucun progrès n'est constaté. Alors, elle n'hésite pas à aller plus loin: "Je fais des signalements. Les gens ne vont pas jusqu'aux poubelles, ce qui est incroyable, et laissent sur place ce qu'ils ont consommé."

Sur les plages marseillaises, durant la période estivale, 7 tonnes de déchets sont ramassés chaque jour. Une partie traîne sur le sable et les galets.