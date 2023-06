Les plastiques de tout l'ouest héraultais bientôt brûlés à Béziers, des habitants s'inquiètent pour leur santé

Avant son élection en 2014, Robert Ménard était vent debout contre l’implantation dans sa commune d’un incinérateur pour traiter les boues en provenance des stations d’épuration. La veille de sa réélection, l'élu était plus mesuré comme il s'était confié à France Bleu Hérault (lire ci-dessous). Aujourd'hui, le maire et président de l’agglomération de Béziers se dit, à la surprise de plusieurs associations écologistes, favorable à l’implantation d’une chaufferie industrielle à grande échelle pour traiter les déchets non recyclables, notamment le plastique, en provenance de tout l’ouest Héraultais. Des associations de protection de l’environnement s’interrogent sur sa position et alertent les Biterrois sur les risques et l'impact sur leur santé.

ⓘ Publicité

Le projet pourrait voir le jour d'ici 2030

Cette chaufferie, appelée incinérateur déguisé par ses opposants, devrait bruler d’ici 2030 a minima 45.000 tonnes de déchets par an. Ceux d’agglomération de Béziers ne suffiraient pas pour rentabiliser l’investissement estimé à 60 millions d’euros.

C’est pour cette raison que les collectivités d’Agde à Bédarieux et celles de l’ouest héraultais sont associées au projet. L'usine serait installée à la sortie de Béziers, route de Bédarieux, sur la zone de Mercorent. Le centre de traitement des ordures ménagères Valorbi dispose d'un vaste espace de 11.000 mètres carrés.

"J'ai de sérieuses raisons de m'inquiéter"- Robert Clavijo

"Béziers est aujourd’hui la poubelle de l’Herault" déplore Robert Clavijo, le président l’association Biterroise contre la pollution pour la santé et l'environnement (ABCPSE).

loading

Les écologistes dénoncent la multiplication des sites de traitements de déchets à Béziers. La ville est en effet équipée d’un incinérateur au milieu des vignes traitant les boues des stations d’épuration dans la plaine Saint-Pierre ; un site d’enfouissement qui a fait tant polémique à Saint-Jean-de-Libron (lice ci-dessous). A moins de 15 kilomètres sont aussi concentrés et enfuis les déchets de l’agglomération de Hérault Méditerranée sur le commune de Montblanc.

"Il est faux de dire que l'exploitation aura un impact environnemental"- Agglomération de Béziers

"Nous ne sommes qu'au début de cette étude" explique Stéphane Gachon, le directeur des déchets à l'agglomération de Béziers. "Cette chaufferie est une piste parmi tant d'autres. L'enfouissement, c'est quelque chose qu'il faut restreindre le plus vite possible. Cette chaufferie CSR n'est pas du tout un incinérateur. Ce n'est pas l'agglomération de Béziers qui détermine sa terminologie mais la législation. Nous allons y brûler des combustibles solides de récupération. Nous allons créer ainsi une énergie que nous valoriserons. On ne peut plus raisonner au seul périmètre d'une agglomération comme la nôtre. Nous devons raisonner à une échelle plus large, en intégrant d'autres collectivités comme la Domitienne, Grand Orb, le SICTOM d'Agde de Pézenas."

loading

''Comment nos décideurs biterrois peuvent proposer de brûler sur notre tête 45.000 tonnes de plastique ? Ça me fait peur." Rodolphe Tonnelier

L’étude de faisabilité votée à l'unanimité le 12 décembre 2022 par les élus de l’agglomération y compris l'opposition, fait polémique. Les protecteurs de l'environnement dénoncent "ce qu’ils appellent un incinérateur déguisé. Les Biterrois ne devraient pas se laisser enfumer" déplore Rodolphe Tonnellier, coordinateur du collectif "Droit à un air sain" à Montimas.

Cet habitant a longtemps dénoncé les odeurs pestilentielles du centre d’enfouissement de Saint-Jean-de-Libron, route de Bessan (lire ci-dessous). "Je ne comprends qu’on vienne brûler ça sur la tête la tête des Biterrois. C'est quand même 45.000 tonnes de combustibles de récupération qui sont composées majoritairement des plastiques brûlées dans le Biterrois.

loading

"Ménard ne voulait pas d'éoliennes, mais il n'est pas opposé à un incinérateur sur sa commune." - Rodolphe Tonnellier

"On va brûler, tout simplement pour faire de l'électricité. Mais dans ce cas-là, pourquoi Robert Ménard s’est opposé au projet d’éoliennes à Puissalicon au prétexte qu'elles allaient être visibles de la Cathédrale. Qu'est ce qui valait mieux ? Avoir une nuisance visuelle de la cathédrale ou avoir 45.000 tonnes de plastique brûlées sur notre tête ? Nous faire croire que ça ne va pas polluer, il ne faut pas rêver. L'agglo est en train de récidiver parce qu'elle a déjà eu un projet innovant avec Valorbi il y a une dizaine d'années, qui devait être magnifique et qui, au final, s'avérera un échec total. La Cour Régionale des Comptes a bien dit que c'est un échec financier, un échec industriel et un échec environnemental. Nos élus sont en train de faire de notre territoire la plus grosse poubelle de l'Hérault. Les centres 'enfouissements sont proches, l’un de l’autre à vol d’oiseau. À moins de 10 kilomètres l’un de l’autre. Celui de Montblanc se voit un de chez moi. Et l’autre je sens les odeurs. C’est incohérent. Il faut que les Biterrois se réveillent".

À lire aussi L’agglomération de Béziers épinglée pour sa mauvaise gestion des déchets ménagers

Une première dans l'Hérault

Le CSR est utilisé dans certaines entreprises industrielles comme les cimenteries qui ont un gros besoin d'énergie. Le projet porté par les collectivités publiques est une grande première dans l’Hérault pour traiter les refus de tri des usines d'emballage les encombrants et tout ce qui est extrait des ordures ménagères. D'autres projets sont en cours de développement dans l'ex-région Midi-Pyrénées par des porteurs privés de projet. "L'incinération des déchets et des ordures ménagères, ce n'est pas une bonne solution" déplore l'écologique Thierry Antoine, conseiller d'opposition EELV à la mairie de Béziers. "D'ailleurs, ce n'est pas un avis personnel, c'est l'Europe. L'ADEME (Agence de la transition écologique). T**out le monde reconnaît que c'est une mauvaise solution. Dans la hiérarchie des traitements des déchets, c’est l’une des plus mauvaises solutions. Donc là on parle en plus d'un projet qui est quand même colossal. C'est 60 millions d'investissements. On va en prendre pour 25 ans. On aura quasiment tout l'Ouest Hérault qui pourra venir brûler des déchets à Béziers. Il faut que les Biterrois soient au courant. Il faut, qu'il y ait un débat réel sur la gestion des déchets, sur le Biterrois".

loading

À l'issue de cette première étude d'opportunité, les élus des collectivités concernées devront alors se prononcer sur le projet en lui-même et son implantation. Si l’un d’elle rendait un avis défavorable, le projet pourrait alors capoter. "Il faut une délibération concomitante et identique de l'ensemble des collectivités pour passer aux étapes suivantes explique le directeur des déchets de l'agglomération de Béziers. Si une d’entre elles venait à le rejeter, ce projet pourrait ne pas voir le jour dans sa forme actuelle. Il faut que l'ensemble des collectivités délibèrent de la même façon".

Robert Ménard, porteur du projet, ne vote pas la délibération

Les opposants à ce projet s'interrogent sur l'absence de vote le 12 décembre 2023 (lors d'une délibération de l'agglomération de Béziers) de Robert Ménard et certains de ses vice-présidents, dont le maire de Montblanc (en charge des déchets). "C'est tout à fait réglementaire" conclut Stéphane Gachon, le directeur des déchets à l'agglomération de Béziers. "Ce projet est une réflexion à l'échelle supra communale. Une structure a été créée. Elle s'appelle une CPL. Le président Robert Ménard fait partie de cette structure qui porte le projet. Il est aussi président de l'agglomération. L'absence de vote est tout simplement juridique, statutaire. Il ne peut pas voter un dossier, alors qu’il appartient à cette structure."

Les défenseurs de l'environnement restent vigilants et attentifs à l'évolution de ce dossier et pourraient multiplier les recours judiciaires avant que cet "incinérateur-chaufferie" ne soit fonctionnel.