Les plastiques des poubelles jaunes de Haute-Saône sont recyclés en Europe, pas en Malaisie

Noidans-le-Ferroux, France

Le reportage de Capital sur la chaine M6 diffusé le 1er décembre consacré au recyclage des plastiques dans les poubelles jaunes devaient mettre en avant le travail de pointe du SYTEVOM en Haute-Saône en matière de recyclage, l’effet a été totalement inverse pour certains téléspectateurs.

Ce reportage explique qu’une partie des plastiques des poubelles jaunes en France se retrouvent en Malaisie. Dans ce reportage, la ministre de l'environnement de Malaise montre certains films de produits alimentaires Français, 450 tonnes de déchets plastiques ont d'ailleurs été retournées à l'envoyeur par ce pays.

Ces images n’ont absolument rien à voir avec les activités du SYTEVOM de Noidans-le-Ferroux en Haute-Saône qui confie les plastiques issus de nos poubelles jaunes à la société ValorPlast, qui elle se charge de trouver des entreprises capables de les recycler.

Tapis de tri des plastiques issu des poubelles jaunes. © Radio France - Jean-François Fernandez

Ces plastiques sont recyclés à 86% en France, le reste en Europe

Christophe Tary, le directeur du SYTEVOM se veut rassurant pour tous les Haut-Saônois qui ont pu comprendre que des plastiques étaient envoyés en Malaisie.

Il explique que "le message a pu être perturbant pour certains de nos habitants, il faut rassurer, nos emballages qu'il soient, en plastique, carton ou papier vont effectivement dans des filières de recyclage le plus clair du temps à proximité". Le directeur du SYTEVOM ajoute "on dit souvent dans le périmètre de 300 km autour de notre installation".

Sur les 19.000 tonnes de déchets collectés dans les poubelles jaunes de Haute-Saône, seul 10% représentent du plastique. C'est une petite partie seulement des déchets issus du tri. Ces plastiques sont alors orientés vers des centres de recyclage en Europe.

Jean-Francois Monce délégué régional de ValorPlast précise que ces déchets plastiques issus du tri du SYTEVOM représentent environ 2000 tonnes par an "que l'on revend à des recycleurs exclusivement Européen, 86 % de ces plastiques sont recyclés chez nos partenaires Français et 14 % en Europe limitrophe tels que Suisse Allemagne Espagne Portugal".

Balles de plastiques issus du tri qui partent pour être recyclées © Radio France - Jean-François Fernandez

La Haute-Saône référente en matière de tri

Alors que les Français remplissent 45 kg par an par habitant de déchets dans la poubelle jaune, les Haut-Saônois en trient eux 80 kg par an et par habitant.

Le SYTEVOM qui est régulièrement montré du doigt au niveau national comme bon élève en ce qui concerne le tri va investir 9 millions d’Euros dans la modernisation du centre de tri de Noidans-le-Ferroux…

En 2020 verront le jour deux parcs de panneaux photovoltaïques sur des anciens centres d’enfouissement de Haute-Saône.

Autre projet qui doit prochainement voir le jour, la construction de serres pour faire pousser des tomates grâce à la chaleur récupérée par le four d’incinération du SYTEVOM. Ce seront des tomates que l’on pourra consommer en toute saison et en circuit court.