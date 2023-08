Les pluies estivales pas suffisantes pour faire remonter le niveau des cours d'eau du Loiret

Les pluies estivales ont-elles permis d'éloigner la sécheresse dans le Loiret ? Non, à en croire le niveau actuel des cours d'eau du département. La Loire et son bassin versant en amont de Gien devraient d'ailleurs passer en état de vigilance en début de semaine prochaine, ce qui concernera donc une petite partie du Loiret. "La Loire [va passer] en vigilance puisqu'elle est descendue en-dessous du débit de 60 mètres cubes par seconde" explique Thomas Carrière, responsable du pôle gestion et protection des milieux aquatiques à la DDT (direction départementale des Territoires du Loiret).

Les nappes se rechargent surtout en hiver

Si les pluies ont permis de limiter les prélèvements d'eau et donc d'économiser la ressource, elles n'ont pas été suffisantes pour faire remonter durablement le niveau du fleuve ou des rivières car en été, les précipitations ne rechargent pas vraiment les nappes phréatiques. "Les débits des cours d'eau sont soutenus de manière pérenne par les nappes phréatiques (...) le remplissage de ces nappes est un mécanisme long qui fonctionne surtout l'hiver car les sols sont saturés en eau" poursuit Thomas Carrière. "Les pluies ont tout de même un effet bénéfique. Elles permettent d'apporter de l'eau dans les réserves. On a des degrés de remplissage différents [sur Naussac et Villerest]." Ces barrages, situés sur la Loire et l'Allier, assurent le soutien d'étiage : ils lâchent l'eau nécessaire pour maintenir un certain débit du fleuve et les activités qui y sont liées, y compris le refroidissement des centrales nucléaires.

La DDT du Loiret va, en début de semaine prochaine, refaire un point sur les cours d'eau, "un jaugeage" indique Thomas Carrière. Selon les résultats, les différents arrêtés de restriction sur les usages de l'eau pourraient être ajustés dans le Loiret, "dans un sens ou dans l'autre."