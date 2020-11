Les points de collecte pour recycler tous les masques arrivent dans la métropole de Tours

La métropole de Tours va recycler tous les masques jetables, dits chirurgicaux, ainsi que les masques en tissus. Une initiative qui a pour but d'économiser les soixante-cinq à quatre vingt tonnes de masques jetés que récolte la Métropole de Tours chaque mois. Afin d'apporter une solution à la population qui ne savait pas quoi faire de ces masques, ces points de collectes seront très prochainement déployés massivement au sein de la Métropole.

Des tubes en plastique permettant de recycler environ 3600 masques

La métropole tourangelle se dit prête et dispose déjà de tubes en plastique qui serviront de récupérateurs. L'objectif est de donner une seconde vie à ce matériau. "Il y a déjà une cinquantaine de sites prévus, notamment les _mairies et les écoles_. Il y en aura probablement aussi en déchetterie" détaille Marc Cohen, Vice-Président délégué à la Collecte et à la vie circulaire des déchets de la Métropole de Tours. Les autres emplacements de points de collecte restant à l'étude. Il y aura un tube pour les masques jetables et un autre pour ceux en tissus. Chaque borne pourra contenir entre 1 700 et 1 900 masques, soit environ huit kilos de masques usés.

"On a constaté qu'il y avait trop de masques dans la rue et que les gens soucieux de vouloir les recycler ne savaient pas forcément quoi en faire" explique le vice-président de Tours Métropole. Avant d'être recyclés, les masques collectés seront mis en quarantaine puis décontaminés. Ils pourront ensuite avoir une nouvelle vie et être utilisés pour fabriquer des vêtements par exemple ou encore être utiles à la production d'isolation thermique dans le bâtiment. Les masques seront collectés par l'entreprise TRI 37 avant d'être livrés à une entreprise locale, Neutraliz Protection, qui les transformera. Après avoir adopté le réflexe de sortir masqué chaque jour, il faudra dorénavant, et pour le bien de l'environnement, avoir le réflexe de les recycler.