Les pompiers ardéchois lancent la campagne de prévention des feux de forêts 2021

Malgré un début d'année calme et bien humide, les Sapeurs Pompiers d'Ardèche ne comptent pas relâcher la pression cette année. Avec presque 70 % de surface boisée, le département de l'Ardèche est le plus vert de Rhône-Alpes. Le département est toujours sous haute surveillance.

"Tous les soirs, on a une analyse des risques en fonction des conditions météo", explique le colonel Alain Juge, directeur adjoint du SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) de l'Ardèche. Grâce à cette analyse de risque, les pompiers peuvent déployer des moyens de surveillance dans des zones potentiellement dangereuses : "Un avion d'observation et de surveillance, et des groupes d'intervention" détaille le pompier,"l'idée, c'est d'avoir un dispositif au plus près du territoire pour intervenir le plus vite possible."

Et en complément, les pompiers ardéchois comptent sur la prochaine arrivée de deux hélicoptères bombardiers d'eau lourds, prévue par l'État. "L'un sera positionné en Corse et l'autre aux alentours d'Avignon."

"Le meilleur feu de forêt est celui qui ne déclare pas", Alain Juge, directeur adjoint du SDIS d'Ardèche

Le colonel Alain Juge a une devise, "Le meilleur feu de forêt est celui qui ne déclare pas". La prévention et la surveillance des départs de feu ont une place importante dans le dispositif ardéchois. "Le SDIS de l'Ardèche a recours à un avion d'observation avec un sapeur-pompier à bord qui permet d'aller survoler le territoire, détecter les feux, nous renseigner et guider les engins", énumère le colonel.

Les Sapeurs Pompiers peuvent aussi compter sur les cinq tours de guet du département. Elles sont équipées de caméras ou habitées par un volontaire, ce qui permet "d'avoir des éléments complémentaires pour engager la lutte", termine Alain Juge.

Les pompiers rappellent ensuite que nous avons tous notre rôle à jouer dans la prévention. Plus de la moitié des départs de feu viennent d'un particulier en Ardèche.