Les pompiers de Drôme Ardèche se préparent aux feux de forêts

En bordure de forêt, ce samedi 17 juin 2023, cent cinquante pompiers de la Drôme et de l'Ardèche sont à l'œuvre à Upie. L'hélicoptère bombardier d'eau survole les bois, les engins feux de forêts sont déployés. Les soldats du feu participent à un exercice incendie. Ces manœuvres sont indispensables pour les pompiers des deux départements. Ensemble ils révisent les protocoles, précisent leur coordination et testent le matériel.

Les camions citernes feux de forêts sont testés à Upie dans la Drôme. © Radio France - Lucile Auconie

Le risque incendie est faible à ce stade en Drôme Ardèche

En 2022, comme partout en France, les feux de forêts se sont multipliés en Drôme Ardèche. Cette année, à la mi-juin la saison des feux n'a pas vraiment démarré. Les précipitations de ce mois de juin ont permis d'hydrater les sols et le risque de feux de forêts dans les deux départements se situe entre "faible" et "léger".

L'année dernière c'était différent. Le 17 juin 2022, l'Ardèche était touchée par de multiples départs de feu . Le lendemain, dans la Drôme, un incendie brûlait trente hectares de végétation à Grignan.

Pour autant, le Lieutenant-colonel Guillaume Defudes, chef du groupement de pilotage stratégique au SDIS 07 prévient, cela ne veut pas dire qu'il y aura moins de feux cette année : "s'il y a des feux au début du mois de juillet, ils ne devraient pas brûler d'importantes surfaces. En revanche, il est possible que la saison des incendies se décale dans le temps. Il y a deux ans, nous avions eu des feux jusqu'à la fin du mois d'octobre."

Quelques moyens supplémentaires pour les pompiers

Dans la Drôme, pour mieux lutter contre les feux de forêt, les pompiers ont acquis un camion-citerne feux de forêts super. Le SDIS 26 a également pu remplacer d'anciens engins et se dote désormais d'un food-truck pour restaurer les pompiers mobilisés sur les grosses interventions.

En Ardèche, les pompiers sont déjà équipés d'un food-truck similaire. Cette année, ils auront surtout plus d'officiers de garde et plus de groupes d'intervention préventif qui pourront être mobilisés si le risque feu de forêt passait au niveau élevé dans le département.